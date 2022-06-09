Aman dikkat! Whatsapp'a girdiğiniz anda paranız çalınıyor! Milyonlarca Whatsapp kullanıcısına kötü haber geldi!

Teknolojinin süratli bir şekilde ilerlemesi ile birlikte hırsızlık yapma yöntemleri de değişmiş halde nokta teknolojinin bu kadar ilerleme göstermiş olması insanların tehlike altında olmasına yol açıyor. Artık süratli şekilde oluşturulan soygunlar elimizdeki telefonlar yardımıyla yapılır WhatsApp üzerinden dolandırılmamak amacıyla ilgi edilmesi gereken birtakım detaylar bulunuyor.
WhatsApp Üzerinden Dolandırıcılık Yapıyorlar!
WhatsApp üzerinden oluşturulan dolandırıcılık sizin yakınlarınız ile yaptığınız son konuşmalar taklit edilerek yapılıyor. Arkadaşlarınıza ve başka yakınlarınıza sizin adınıza WhatsApp üzerinden mesaj yollanıyor. Sıradan bir konuşma haline getirilendurum sayesinde bilgisayar korsanları sizi ve yakınlarınızı kısa vakit içinde dolandırabiliyor.
Gönderilmiş olan linklere yakınlarınız tıkladığında telefonu kullanarak bilgilerini sızılıyor. Dolandırıcıların Daha yaratıcı yöntemler kullanılarak yapmış oldukları bu hırsızlık ardından vatandaşlar binlerce lirasını çaldırıyor.