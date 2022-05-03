İMECE uydusuna yürüyen temiz oda: Yarı fiyatına yerli ve milli!

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın İMECE'nin 15 Ocak'ta uzayla buluşacağını açıklamasının ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Akıncı Tesisleri'nde bulunan USET'i ziyaret etti. Bakan Varank'a ziyaretinde TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ile TÜBİTAK UZAY Enstitü Müdürü Doç. Dr. Mesut Gökten eşlik etti.

Bakan Varank, burada yerli ve milli imkanlarla TÜBİTAK UZAY tarafından geliştirilen İMECE'yi inceledi. İncelemeler sırasında Varank'a Nurus firması tarafından üretilen, ABD'deki fırlatma rampasına giderken uyduyu koruyacak yürüyen temiz odayla ilgili bilgi verildi.