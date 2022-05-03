İMECE uydusuna yürüyen temiz oda: Yarı fiyatına yerli ve milli!

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın İMECE'nin 15 Ocak'ta uzayla buluşacağını açıklamasının ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Akıncı Tesisleri'nde bulunan USET'i ziyaret etti. Bakan Varank'a ziyaretinde TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ile TÜBİTAK UZAY Enstitü Müdürü Doç. Dr. Mesut Gökten eşlik etti.
Bakan Varank, burada yerli ve milli imkanlarla TÜBİTAK UZAY tarafından geliştirilen İMECE'yi inceledi. İncelemeler sırasında Varank'a Nurus firması tarafından üretilen, ABD'deki fırlatma rampasına giderken uyduyu koruyacak yürüyen temiz odayla ilgili bilgi verildi.
Varank ve beraberindekiler daha sonra temiz odanın içine girdi. Nurus Proje Mühendisi Merve Yağcı, temiz oda ile ilgili "ISO 7 sınıfı temiz odanın içindesiniz şu anda. Ama aynı zamanda hava temizleme cihazımız da var. Bütün ısı, basınç ve olumsuz şartlara uygun bir oda bu. Saniyede 10 bin veri toplayabiliyoruz bu sistemde. İki proje olarak düşünebilirsiniz Bir tanesi konteyner, diğeri manipülatör." ifadelerini kullandı.
"PAZARDAN PAY ALABİLMESİ İÇİN DESTEK OLACAĞIZ"
İncelemelerin ardından değerlendirmede bulunan Varank, yerli ve milli gözlem uydusunu fırlatılacağı alana taşımak ve rokete yüklemenin de başka bir teknoloji ve kabiliyet gerektirdiğine dikkati çekerek şu bilgileri verdi:
"Daha önce uydularımızı yabancı şirketlerin ürettiği taşıma kabinleri ya da konteynerler ile fırlatma bölgelerine göndermiştik. İMECE uydusunun uzaya fırlatılacak alana taşınmasıyla ilgili yerli ve milli kabiliyetlerimiz neler olabilir? Hangi firmalarla çalışırsak bu kabiliyeti de ülkemize kazandırabiliriz? diye bir çalışma yaptık ve neticesinde Nurus firmasına ulaştık. Aslında Nurus firması mobilya sektörünün duayen şirketlerinden bir tanesi ama baktığınızda Ar-Ge merkezi olan çok farklı teknoloji projeleri geliştiren bir şirketimiz. TÜBİTAK UZAY, Nurus ile iş birliği içinde işte arkamızda gördüğünüz yerli ve milli gözlem uydumuz İMECE'yi taşıyacak olan kabini üretti. Sadece o kabini üretmekle kalmadı. Aynı zamanda burada gördüğünüz makine ile de uydunun USET'ten alınıp bu kabine yerleştirilip daha sonra uzaya taşıyacak rokete yerleştirilmesini sağlayacak bu aleti de üretti."