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    • Teknoloji
    • 22.04.2022 14:47
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    • 22.04.2022 14:47
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    SpaceX, 53 Starlink uydusunu daha uzaya fırlattı! Elon Musk duyurdu: Tamamı yörüngeye yerleşti

    Amerikan uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX, Starlink internet ağı projesi kapsamında 53 uyduyu daha uzaya yolladı. Tesla ve SpaceX'in üst yöneticisi Elon Musk, uyduların fırlatılmasından yaklaşık 1 saat sonra Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 53 uydunun tamamının yörüngesine yerleştiğini duyurdu.

    takvim.com.tr
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    Elon Musk açıkladı! Tamamı yörüngeye yerleşti

    Amerikan uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX, Starlink internet ağı projesi kapsamında 53 uyduyu daha uzaya yolladı.

    "Spaceflightinsider.com" adlı internet sitesinde yer alan habere göre, Starlink internet uydu ağının parçası olacak 53 uydu, SpaceX üretimi Falcon-9 roketiyle ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay İstasyonu'ndan fırlatıldı.

    Falcon-9 roketi, Atlantik Okyanusu'ndaki "Just Read The Instructions" adlı insansız gemiye indi.

    Tesla ve SpaceX'in üst yöneticisi Elon Musk, uyduların fırlatılmasından yaklaşık 1 saat sonra Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 53 uydunun tamamının yörüngesine yerleştiğini duyurdu.

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    Haberler Teknoloji SpaceX, 53 Starlink uydusunu daha uzaya fırlattı! Elon Musk duyurdu: Tamamı yörüngeye yerleşti
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