Turkuvaz Medya Future Of Technology webinar serisinin ikincisi düzenlendi: Türkiye'de nesnelerin interneti yatırımları 1,2 milyar doları aştı

ÜRETİM NASIL DEĞİŞECEK?

INBUSINESS dergisi öncülüğünde ve Vodafone Business sponsorluğunda gerçekleştirilen Future of Technology Webinar Serisi'nin ikinci webinarında 'Nesnelerin İnterneti: Üretim, Verimlilik Ve Ekonomi Nasıl Değişecek?' isimli panel Deloitte Digital Türkiye Ortağı Özlem Yanmaz moderatörlüğünde, HPE Türkiye Genel Müdürü Güngör Kaymak, Dassault Systemes Türkiye Genel Müdürü Elif Gürdal, Tech Data A TD SYNNEX Company Türkiye Genel Müdürü Behçet Yumrukçallı, Vodafone Türkiye Kurumsal Ürün ve Çözümler Direktörü Oğuz Çidam'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

STRATEJİ İÇİN İŞ ORTAKLARI GEREKİYOR

Bu zamana dek toplanan verinin yüzde 90'ının son iki yılda oluştuğuna dikkat çekilen panelde söz alan HPE Türkiye Genel Müdürü Güngör Kaymak, ilerleyen teknolojinin aynı zamanda kendi dışındaki sektörleri, yaşam ve çalışma şekillerini de dönüşüme tabi tuttuğunu dile getirdi. Bunun nedeninin üretilen veri olduğunu belirten Kaymak, "Veri artık eskiden olduğu gibi üretildiği yerde durmuyor. Uçlara doğru ilerliyor. Sensörler başta olmak üzere nesnelerin interneti olarak adlandırdığımız kavram neticesinde dünyada 30 milyar ile 70 milyar arasında konuşan ve veri üreten sensörler ve cihazlar var" diyerek sözlerini sürdürdü. Üretilen veriyi gerçek zamanlı yakalayarak doğru analiz edenlerin ise rekabette öne geçeceğini belirten Kaymak, en popüler konunun otonom araçlar olduğunu, Nesnelerin İnternetinin etkin ve güvenli kullanımının bu araçların etkin kullanımı için ön koşul olduğunu söyledi. "Nesnelerin interneti konusunda amaç o sensörleri üretmek değil" diyen Kaymak, şirketlerin 'bu teknolojilerle nasıl ilerleriz?', 'nasıl müşterimizi daha fazla mutlu ederiz?', 'nasıl daha çok kazanabiliriz?' sorularını sormaları gerektiğini ifade etti. Kaymak sözlerini şu şekilde tamamladı; "Şirketlerin, varoluş amacından yola çıkıp o amaçları gerçekleştirip realize edecek iş ortakları ve iş birlikleri geliştirmesi verebileceğim en önemli tavsiye."

5G'NİN GELMESİYLE DEVRİM YAŞANACAK

Nesnelerin İnterneti ve Yapay Zeka gibi teknolojilerin artık hayatımızın birçok alanına girdiğinin önemle altını çizen Vodafone Türkiye Kurumsal Ürün ve Çözümler Direktörü Oğuz Çidam, konuşmasına şu şekilde devam etti: "IDC'nin yapmış olduğu bir araştırmanın sonuçlarına göre dünya çapında nesnelerin interneti harcamaları bu yılın sonunda 1 trilyon doları aşacak. Türkiye'ye baktığımızda ise önümüzdeki 10 yıl içerisinde otomasyon, yapay zekâ ve dijital teknolojilerin yaratacağı ekonomik fayda ve sosyal değişimlerle 3,1 milyon iş artışı yaratma potansiyeli bulunuyor.

Vodafone Business olarak Nesnelerin İnterneti çözümlerimiz ile sürdürülebilir bir gelecek için çalışıyoruz. E-SIM sayesinde kullanıcılar, hem donanımlarındaki SIM kartları takmak, değiştirmek için efor sarf etmekten ve ücret ödemekten kurtuluyor hem de süreçlerinde aksama olmadan daha az atık üreterek bunu gerçekleştirebiliyorlar. Dijital Tarım sayesinde çiftçiler sürdürülebilir tarıma geçiyor, erken uyarı sistemleri ile sulama, gübreleme ve ilaçlamalarını azaltan çiftçiler kaynakları daha verimli kullanıyor. Red Enerji, elektrik tüketimi bilgisini toplayan, toplanan verinin merkezi yazılıma iletilmesini sağlayan ve bu verinin anlık ya da geçmişe yönelik olarak raporlanması, alarmlar oluşturması, karşılaştırma yapması, kullanıcıyı bilgilendirmesi ve uzaktan kontrol edilmesini tek ekrandan sağlayan uçtan uca tasarlanmış bir Nesnelerin İnterneti çözümü olarak dikkat çekiyor. Özellikle 5G'nin gelmesiyle birlikte Nesnelerin İnterneti tarafında bir devrim yaşanacak. Şu anda tüm dünyada bunun örneklerini görüyoruz."

1,2 MİLYAR DOLARLIK HARCAMA

Panelde konuşan Tech Data A TD SYNNEX Company Türkiye Genel Müdürü Behçet Yumrukçallı, konuşmasında her geçen gün daha da dijitalleşen dünyada bu değişime ayak uydurmanın hem kurumlar hem tüketiciler açısından önemine değindi. Yumrukçallı, "Kurumlar rekabete karşı avantaj yakalamak, verimliliği artırmak, müşteri deneyimini iyileştirmek ve yeni pazarlarda yeni gelir kapıları bulmak istiyor. Bu da yeni nesil teknolojileri kullanma ihtiyacını ortaya çıkarıyor ki bugünkü konumuz olan Nesnelerin İnterneti de bunun en önemli parçalarından biri. Tüketici seviyesinde de Nesnelerin İnternetinin günlük hayatı kolaylaştırması, insanlara daha fazla kişisel zaman yaratması, tasarruf, farklılaşma ve kişiselleştirme imkanı sağlaması da kullanıcıları bu teknolojileri sahiplenme konusunda ciddi anlamda motive ediyor" dedi.

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de Nesnelerin İnternetinin üretim alanlarından evlerdeki teknoljik cihazlara ve ofis araç gereçlerine kadar birçok alanda kullanılmaya başladığına işaret eden Yumrukçallı, artık her şeyin akıllandığına vurgu yaparak örnek olarak akıllı evler, akıllı araçlar, akıllı ulaşım ve akıllı şehirleri verdi. Artan ilginin sonucu olarak Türkiye'de 2020 yılında sadece Nesnelerin İnterneti ve analitik pazarında 1 milyar dolarlık bir harcamanın gerçekleştiğini, 2021 yılında ise bu rakamın 1,2 milyar dolara ulaştığını söyleyen Yumrukçallı, "Önümüzdeki dönemde daha da hızlı gelişecek. Özellikle önümüzdeki yıl kullanılmaya başlanılması planlanan 5G teknolojisinin yüksek bant genişliği, düşük gecikme süreleri Nesnelerin İnternetinin daha hızlı ve daha çok sektöre yayılmasını sağlayacak" diye konuştu.

REKABET İÇİN DOĞRU ANALİZ GEREKİYOR

Panelde konuşmacı olarak yer alan bir diğer isim de Dassault Systemes Türkiye Genel Müdürü Elif Gürdal oldu. Üretim araçlarının görünürlüğünü ve takip edilebilirliğini sağlamanın kurumların en önemli hedeflerinden biri olduğuna değinen Gürdal, "Üretim firmalarının birincil odaklandığı şey bu. Dikey teknolojiler de bize tüm dataları, yüksek hızla ve tüm ortamlardan toplamamıza imkan sağlıyor" dedi. Önemli olan bir diğer unsurun ise elde edilen veriyi değerlendirmek olduğunu anlatan Gürdal, "Elde edilen çıktılar ile doğru ürünü, doğru zamanda, doğru verimlilikle nasıl piyasaya süreceğiz sorusuna odaklanmak gerekiyor" dedi.

Üretimdeki verimliliğin sınırlı kaynakları en iyi şekilde kullanabilme becerisi olduğunu anlatan Gürdal konuşmasında, "Tek başına çok verimli bir firma olmak ve üretim yapmak üreticilerin rekabet edebilmelerini garanti etmiyor. Doğru ürünün doğru maliyet ve zamanlama ile ulaşması önemli" dedi.