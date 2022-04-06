INBUSINESS teknolojinin geleceğini bugünden gündeme taşıyor

Dünyada ve elbette Türkiye'de yakın gelecekte ekonomik hayatı belirleyecek değişimin ele alındığı webinar serisinde, iş dünyasının teknolojideki son gelişmelerle dijital iş modellerine nasıl adapte olacağı, rekabetin yeni kurallarının nasıl belirleneceği, değişimle şirketleri bekleyen zorluk ve fırsatlar, bu alandaki politikalara yön veren liderler, trendleri belirleyen uzmanlar ve bizzat bu dönüşümü gerçekleştiren sahadaki isimlerle ele alınacak. Yıl boyunca devam edecek Future Of Technology (FOT) webinar serisinde 6 başlık altında tekonolji ve dijitalleşme alanında Türkiye'nin ve dünyanın öncelikli gündemi dikkat çeken keynote konuşmacılar ve alanında uzman panelistlerle birlikte masaya yatırılacak. Bulut Teknolojinin Önemi ve Faydaları, IoT'nin Geleceği ve Önemi, 5G ve Yeni Nesil Teknolojilerle Sektörlerin Dönüşümü, Tarımda Dijitalleşme, Siber Güvenlik ve Önemi başlıklı konuların ele alınacağı webinar serisinin ikincisinde "Nesnelerin Interneti ve Yeni Ekonomi Ekosistemi" başlığı konuşulacak. Pandemi döneminden önce hayatımıza giren "Nesnelerin İnterneti" artık ekonominin önemli bir aktörü olma yolunda. Verimliliğin ön plana çıktığı günümüzde hem üreticilerin hem de kullanıcıların hayatını kolaylaştıran "Nesnelerin İnterneti" kavramı aynı zamanda ekonomileri de dönüştürme potansiyeline sahip. Geleceğin güçlü ve hızlı büyüyen şirketleri "Nesnelerin İnterneti" gibi teknolojilerini işlerine adapte edebilenler olacak.

Dijital dönüşümün en önemli anahtarlarından olan Nesnelerin Interneti konusunda sektör paydaşlarının düşünce ve deneyimlerine yer verecek olan webinar, INBUSINESS Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Hülya Güler ve Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu'nun açılış konuşmalarıyla başlayacak. Nesnelerin İnterneti şemsiyesi altında; üretim, verimlilik ve ekonominin ne şekilde değişeceği konularına odaklanacak webinara, Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı Haberleşme Genel Müdürü Gökhan Evren ve BSH Global D2C Başkanı Ayşenur Evcil özel konuşmacı olarak katılacak. Webinar, "Nesnelerin İnterneti: Üretim, Verimlilik Ve Ekonomi Nasıl Değişecek?" konulu panel ile devam edecek. Deloitte Digital Türkiye Ortağı Özlem Yanmaz moderatörlüğünde gerçekleşecek panelin katılımcıları ise; Tech Data Genel Müdürü Behçet Yumrukçallı, HPE Türkiye Genel Müdürü Güngör Kaymak, Vodafone Türkiye Kurumsal Ürün & Çözümler Direktörü Oğuz Çidam ve Dassault Systemes Türkiye Genel Müdürü Elif Gürdal olacak.

7 Nisan 2022 tarihinde saat 10:00-12:30 arası gerçekleşecek olan webinarwww.inbusinessfutureoftechnology.com adresinden canlı olarak izlenebilecek.