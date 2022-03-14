NASA'nın Mars helikopteri Ingenuity 21'inci uçuşunu tamamladı

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) Mars'a gönderdiği helikopter "Ingenuity" 21'inci uçuşunu gerçekleştirdi.
Space News sitesinde yer alan habere göre, NASA'nın Jet İtki Laboratuvarı 11 Mart'ta Ingenuity'nin gezegendeki 21'inci uçuşunu tamamladığını ve 129 saniyelik uçuş sırasında 370 metre yol katettiğini duyurdu.
NASA'nın Mars keşif aracı Perseverance'ın yol alacağı arazide ön incelemelerde bulunması için kullanılan mini helikopterin uzaya gönderildiği 2021'den bu yana 4,6 kilometreden fazla yol aldığı kaydedildi.
Ingenuity'nin, ön keşifleri ile Perseverance'a zaman kazandırdığını aktaran bilim insanları, helikopterin çalışmasından ciddi oranda verim aldıklarını ifade etti.