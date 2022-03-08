Son dakika: Spotify çöktü mü? 8 Mart Spotify neden çöktü, ne zaman düzelir?

SPOTİFT NEDİR?

Telefonlara özel olarak sunulan birçok uygulama bulunuyor. Her insan en güzel şarkılara kolayca ulaşmak isteyebiliyor. Spotfiy şarkıların tamamını içerisinde barındıran bir uygulamadır. Kişiler telefonlarına Spofity uygulamasını yükleyerek istediği her şarkıyı kolayca dinleyebiliyor.

Özellikle yeni çıkan şarkılara kolayca ulaşım sağlanabiliyor. Kullanıcılara özel liste imkanı da sağlayarak, herkesin sevdiği şarkıları liste yapmasına imkan sağlıyor. Kullanıcılar istediği her şarkıyı listesine ekleyerek kendilerine özel bir şarkı listesi hazırlayabiliyor ve kolayca dinleyebiliyor.

SPOTİFT ÜCRETLİ Mİ?

Herkesin kullanmak istediği Spofity uygulamasının ücretli olup olmadığı araştırılıyor. Telefonlarda kullanılan pek çok uygulamanın belirli bir ücreti bulunuyor. Ücreti bulunan uygulamalar arasında Spotify uygulaması da yer alıyor. Kişiler telefonlarına indirdiklerine üye olarak belirli bir ücret karşılığında uygulamanın tüm imkanlarından yararlanabiliyor. Spotify tarafından belirlenen üvretler kişilerden talep ediliyor. Kullanıcılar belirlenen ödemeyi yaparak uygulama ayrıcalıklarından faydalanabiliyor.