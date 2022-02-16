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    • Teknoloji
    • 16.02.2022 08:06
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    • 16.02.2022 08:15
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    Son dakika: Facebook'un sahibi Meta gizlilik ihlali davasında 90 milyon dolar ödemeyi kabul etti

    Teknoloji devi Facebook'un sahibi Meta, üyelerinin sosyal medya platformundan çıkış yaptıktan sonra dahi aktivitelerini takip etmekle suçlandığı davada 90 milyon dolar ödeme yapmayı kabul etti. Ayrıca Facebook'tan, uygunsuz şekilde topladığı kullanıcı verilerini silmesi isteniyor.

    Facebook’a 90 milyon dolar ceza

    Davaya ilişkin söz konusu ön anlaşmanın, California'daki San Jose Bölge Mahkemesi'ne sunulması ve hakimin onayını alması gerekiyor.

    Ayrıca Facebook'tan, uygunsuz şekilde topladığı kullanıcı verilerini silmesi isteniyor.

    Facebook, "beğen" butonunun yer aldığı eklentiler vasıtasıyla dış web sitelerinden elde ettiği verileri (çerez) saklamakla ve kullanıcıların tarama geçmişlerini reklamcılara satmakla suçlanmıştı.

    Haziran 2017'de reddedilen dava, Nisan 2020'de federal temyiz mahkemesi tarafından tekrar görülmeye başlamıştı.
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        Haberler Teknoloji Son dakika: Facebook'un sahibi Meta gizlilik ihlali davasında 90 milyon dolar ödemeyi kabul etti
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