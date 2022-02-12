Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Teknoloji
    • 12.02.2022 13:52
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 12.02.2022 14:07
    ABONE OL

    Tesla uçan araba üretmek için harekete geçti: SpaceX teknolojisini kullanacak!

    ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın uçan otomobil üretmek için harekete geçti. Tesla Baş Tasarımcısı Franz von Holzhausen, şirket, "heyecan verici bir uçan makine" olacak araç üzerinde ateşli bir şekilde çalışmaya başladı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Tesla uçan araba için harekete geçti!

    Tesla Baş Tasarımcısı Franz von Holzhausen, Perşembe günü Spike Car Radio Podcast'inde elektrikli otomobil üreticisinin Roadster hiper otomobilinin SpaceX teknolojisini içereceğini söyledi.

    Von Holzhausen'e göre şirket, "heyecan verici bir uçan makine" olacak araç üzerinde ateşli bir şekilde çalışmaya başladı.

    Holzhausen, "Roadster üzerinde çalışıyoruz. Keşke daha hızlı çalışsaydık ama şunu da söylemek istedim, geliştirdiğimiz süre içerisinde biz de çok şey öğreniyoruz. Biliyorsunuz, tüm bu deneyimler, piyasaya sürdüğümüzden çok daha iyi bir Roadster`a dönüşecek. Bunun üzerinde hummalı bir şekilde çalıştığımızdan emin olabilirsiniz " dedi.



    Holzhausen'e göre, merakla beklenen hiper otomobil, Tesla'nın geçen yıl güncellenmiş Tesla Model S ve Model X`te piyasaya sürülen yeni üç motorlu güç aktarma mekanismasının geliştirilmiş bir versiyonuna sahip olacak.

    Von Holzhausen, "SpaceX paketi ile inanılmaz, heyecan verici bir uçan makine olacak " dedi. Tesla CEO`su Elon Musk, otomobil üreticisinin Roadster'a bir "SpaceX paketi " eklemeyi planladığını açıklamıştı. Tasarımcının açıklaması, planları doğruladı.




        TESLA'DAN GEÇEN YIL REKOR KAR
        ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın karı 2021'de 5,5 milyar dolarla rekor seviyeye ulaştı. Tesla, 2021'in dördüncü çeyreğine ait bilançosunu açıkladı.

        Buna göre, şirketin net karı geçen yılın dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 760 artarak 2,3 milyar dolara çıktı. Tesla'nın net karı, 2020'nin dördüncü çeyreğinde 270 milyon dolar olarak açıklanmıştı.

        Şirketin 2021 yılı genelinde elde ettiği kar ise bir önceki yıla kıyasla yüzde 665 artarak 5,5 milyar dolar ile rekor seviyeye ulaştı.

        Tesla'nın geçen yılın dördüncü çeyreğinde elde ettiği gelir de bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 65 artışla 17,7 milyar dolara yükseldi. Şirket, 2020'nin aynı döneminde 10,7 milyar dolar gelir elde etmişti.

        Elektrikli otomobil üreticisinin geçen yıl genelinde elde ettiği gelir ise yüzde 71 artışla 53,8 milyar dolara çıktı.

        Tesla'nın 2020'nin dördüncü çeyreğinde 0,24 dolar olan hisse başına karı da geçen yılın dördüncü çeyreğinde 2,05 dolar oldu.

            ABD'li otomobil üreticisi 2021'de dünya genelinde 936 binin üzerinde aracın teslimatını gerçekleştirdi.

            Şirket, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınından kaynaklanan tedarik zinciri sorunlarının ise bu yıl boyunca üretimi kısıtlamaya devam edeceği konusunda uyardı.

            TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Savaşın ayak sesleri mi?
            Haberler Teknoloji Tesla uçan araba üretmek için harekete geçti: SpaceX teknolojisini kullanacak!
                SON DAKİKA