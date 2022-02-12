Tesla uçan araba üretmek için harekete geçti: SpaceX teknolojisini kullanacak!

Von Holzhausen'e göre şirket, "heyecan verici bir uçan makine" olacak araç üzerinde ateşli bir şekilde çalışmaya başladı.



Holzhausen, "Roadster üzerinde çalışıyoruz. Keşke daha hızlı çalışsaydık ama şunu da söylemek istedim, geliştirdiğimiz süre içerisinde biz de çok şey öğreniyoruz. Biliyorsunuz, tüm bu deneyimler, piyasaya sürdüğümüzden çok daha iyi bir Roadster`a dönüşecek. Bunun üzerinde hummalı bir şekilde çalıştığımızdan emin olabilirsiniz " dedi.