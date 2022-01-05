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    • Teknoloji
    • 05.01.2022 18:14
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    • 05.01.2022 18:24
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    Türkiye, karada, denizde ve havada da lider konuma geliyor! Savunma Sanayii 2021 yılında adeta tarih yazdı

    Türk Savunma Sanayii 2021'de rekorlara imza atarak karada, denizde ve havada lider konuma geleceğinin sinyallerini veriyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 'kötü komşu ev sahibi yapar' vurgusunun ardından atağa geçen Türkiye, 2021 yılında yerlilik oranını yüzde 80'e çıkardı.

    Savunma Sanayii 2021 yılında tarih yazdı

    Türk Savunma Sanayii 2021'de rekorlara imza attı. Savunma Sanayiinde yerlilik oranı yüzde 80'i buldu.

    Savunma Sanayiinde bir rekor da ihracatta geldi. Türkiye, 2021 yılında 3.2 milyar dolarlık ihracat yaptı.

    Geçtiğimiz yıla damgasını vuran 32 yeni silah havada, karada ve denizde kullanılarak Mehmetçik'in gücüne güç kattı.

    ABD'YE 1.12 MİLYAR DOLAR İHRACAT
    Türkiye'nin savunma alanında en fazla ihracat yaptığı ülkeler de belli oldu.

    Buna göre Türkiye, ABD'ye 1.12 milyar dolarlık, Azerbaycan'a 202.2 milyon dolar, Katar'a 180.5 milyon dolar, Birleşik Arap Emirlikleri'ne 161.5 milyon dolar ve Fas'a 159.7 milyon dolarlık ihracat yaptı.

    İşte geçtiğimiz yıl TSK envanterine giren yerli ve milli silahlarımız...

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    Haberler Teknoloji Türkiye, karada, denizde ve havada da lider konuma geliyor! Savunma Sanayii 2021 yılında adeta tarih yazdı
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