Türkiye, karada, denizde ve havada da lider konuma geliyor! Savunma Sanayii 2021 yılında adeta tarih yazdı

Türk Savunma Sanayii 2021'de rekorlara imza attı. Savunma Sanayiinde yerlilik oranı yüzde 80'i buldu.

Savunma Sanayiinde bir rekor da ihracatta geldi. Türkiye, 2021 yılında 3.2 milyar dolarlık ihracat yaptı.

Geçtiğimiz yıla damgasını vuran 32 yeni silah havada, karada ve denizde kullanılarak Mehmetçik'in gücüne güç kattı.

ABD'YE 1.12 MİLYAR DOLAR İHRACAT

Türkiye'nin savunma alanında en fazla ihracat yaptığı ülkeler de belli oldu.

Buna göre Türkiye, ABD'ye 1.12 milyar dolarlık, Azerbaycan'a 202.2 milyon dolar, Katar'a 180.5 milyon dolar, Birleşik Arap Emirlikleri'ne 161.5 milyon dolar ve Fas'a 159.7 milyon dolarlık ihracat yaptı.

İşte geçtiğimiz yıl TSK envanterine giren yerli ve milli silahlarımız...