Apple fiyatları ne kadar oldu? 24 Aralık iPhone 11, 12, 13, Macbook ve iPad indirimli fiyatları... Dolar düştü İphone fiyatları da düştü!

Döviz kurundaki düşüş ürünlerdeki fiyatlara tek tek yansıyor. Bu kez Apple harekete geçti. Türkiye'de satılan Apple ürünlerin fiyatlarına indirim geldi. Başta iPhone olmak üzere pek çok Apple ürününün fiyatlarında düşüş yaşandı. Peki Apple telefon fiyatları ne kadar oldu? iPhone 13'ün fiyatı 21 bin 499 TL'den 16 bin 299 TL'ye kadar düştü. İşte 24 Aralık iPhone 11, 12, 13, Macbook ve iPad indirimli fiyatları...
Apple M1 – 13 inç Macbook Air fiyatı 14 bin 999 TL
M1 Pro – 14 inç Macbook Pro fiyatı 29 bin 999 TL
iPad fiyatı 5 bin 199 TL
iPad mini fiyatı 7 bin 899 TL
iPad Air fiyatı 8 bin 999 TL
iPad Pro'nun fiyatı 11 bin 999 TL
AirPods Pro fiyatı 3 bin 799 TL