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    • Teknoloji
    • 25.12.2021 12:38
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    • 25.12.2021 12:38
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    Apple fiyatları ne kadar oldu? 24 Aralık iPhone 11, 12, 13, Macbook ve iPad indirimli fiyatları... Dolar düştü İphone fiyatları da düştü!

    Döviz kurlarındaki sert düşüş sonrasında Apple telefon fiyatlarıyla ilgili son dakika gelişmeler yakından takip ediliyor. Vatandaşlar Apple'nin ürünlerinde indirim yapıp yapmayacağını merak ediyordu. Beklenen müjdeli haber geldi. Apple Türkiye'den indirim kararı geldi. Türkiye'deki fiyatlarında tam iki kez artış yapan Apple, döviz kurlarının düşmesinin ardından indirime gitti. Peki Apple fiyatları ne kadar oldu? İşte 24 Aralık iPhone 11, 12, 13, Macbook ve iPad indirimli fiyatları...

    takvim.com.tr
    Dolar düştü İphone fiyatları da düştü!

    Döviz kurundaki düşüş ürünlerdeki fiyatlara tek tek yansıyor. Bu kez Apple harekete geçti. Türkiye'de satılan Apple ürünlerin fiyatlarına indirim geldi. Başta iPhone olmak üzere pek çok Apple ürününün fiyatlarında düşüş yaşandı. Peki Apple telefon fiyatları ne kadar oldu? iPhone 13'ün fiyatı 21 bin 499 TL'den 16 bin 299 TL'ye kadar düştü. İşte 24 Aralık iPhone 11, 12, 13, Macbook ve iPad indirimli fiyatları...

    APPLE İPHONE FİYATLARI DÜŞTÜ MÜ?

    24 Aralık 2021 itibariyle Apple Türkiye fiyatlarında indirim yaptı.

    11,12,13, MACBOOK VE İPAD İNDİRİMLİ FİYATLARI

    iPhone 13 Mini'nin fiyatı 14 bin 799 TL

    iPhone 13 16 bin 299 TL

    iPhone 13 Pro fiyatı 21 bin 499 TL

    iPhone 13 Pro Max 23 bin 999 TL

    Apple M1 – 13 inç Macbook Air fiyatı 14 bin 999 TL

    M1 Pro – 14 inç Macbook Pro fiyatı 29 bin 999 TL

    iPad fiyatı 5 bin 199 TL

    iPad mini fiyatı 7 bin 899 TL

    iPad Air fiyatı 8 bin 999 TL

    iPad Pro'nun fiyatı 11 bin 999 TL

    AirPods Pro fiyatı 3 bin 799 TL
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        Haberler Teknoloji Apple fiyatları ne kadar oldu? 24 Aralık iPhone 11, 12, 13, Macbook ve iPad indirimli fiyatları... Dolar düştü İphone fiyatları da düştü!
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