Son dakika: Instagram çöktü mü? 25 Kasım Instagram mesaj gitmiyor? Instagram DM çöktü mü?

AVRUPA'DA ARIZALAR GÖZÜKÜYOR

Dünya çapında erişim aksaklıklarını tespit eden "downdetector.com" canlı arıza haritasında yer alan bilgiye göre, Whatsapp'a özellikle Avrupa ve Amerika genelinde erişim sorunu olduğu görülüyor. Türkiye'de de bazı kullanıcılar sorun yaşadığını belirtiyor.

INSTAGRAM NE ZAMAN DÜZELECEK?

Instagram'a giren kullanıcılar mesaj gönderme uygulamaya girme gibi konularda sorun yaşandığını görüyor. Konu hakkında henüz bir açıklama gelmedi. İlerleyen dakikalarda uygulamanın normale dönmesi bekleniyor.