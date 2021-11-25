Son dakika: Instagram çöktü mü? 25 Kasım Instagram mesaj gitmiyor? Instagram DM çöktü mü?

Saat 20.57'den sonra Instagram kullanıcıları uygulama ve mesaj bölümünde çökme sorunlarının yaşandığını söylüyor. Sorunun bazı kullanıcılar tarafından yaşandığı söylenirken uygulamanın ne zaman düzeleceği de merak ediliyor. Peki, Instagram çöktü mü? 25 Kasım Instagram mesaj gitmiyor? Instagram DM çöktü mü? İşte son gelişmeler...
INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?
Instagram'da bazı kişiler erişim sorunu yaşıyor. Instagram'da çeşitli erişim problemlerinin yaşandığı bildirilirken gözler yapılacak açıklamaya çevrildi.
İşte sorunun nedeni;
AVRUPA'DA ARIZALAR GÖZÜKÜYOR
Dünya çapında erişim aksaklıklarını tespit eden "downdetector.com" canlı arıza haritasında yer alan bilgiye göre, Whatsapp'a özellikle Avrupa ve Amerika genelinde erişim sorunu olduğu görülüyor. Türkiye'de de bazı kullanıcılar sorun yaşadığını belirtiyor.
INSTAGRAM NE ZAMAN DÜZELECEK?
Instagram'a giren kullanıcılar mesaj gönderme uygulamaya girme gibi konularda sorun yaşandığını görüyor. Konu hakkında henüz bir açıklama gelmedi. İlerleyen dakikalarda uygulamanın normale dönmesi bekleniyor.
INSTAGRAM HAKKINDA
Instagram, sosyal medyada ücretsiz fotoğraf ve video paylaşma uygulaması. Uygulama, kullanıcıların medya yüklemesine izin verir. Medyalar filtrelerle, hashtag'ler ve coğrafi etiketleme ile düzenlenebilir. Gönderiler herkese açık olarak veya önceden onaylanmış takipçilerle paylaşılabilir.