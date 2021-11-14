Açıklama geldi: TikTok ve Twitter kapatılacak mı, yasaklanacak mı? Milyonlarca kullanıcısı bulunan uygulamalarla ilgili karar verildi!

AK Parti Hatay Milletvekili ve gazeteci Hüseyin Yayman, TikTok ve Twitter'ın kapatılacağı, yasaklanacağı yönündeki iddialara açıklama getirdi. Yayman, sosyal medya uygulamalarına düzenleme getirmek istediklerini belirterek, ''Avrupa standardı neyse biz de "fake" haberle ilgili bir düzenleme yapmak istiyoruz" ifadelerini kullandı. Avrupa'da olduğu gibi Türkiye de sosyal medya alanında çeşitli düzenlemeler getirilecek. Peki; TikTok ve Twitter kapatılacak mı? Twitter, TikTok yasaklanacak mı? İşte konuya ilişkin açıklamaların tamamı...
TİKTOK VE TWİTTER KAPATILACAK MI?
Sosyal medya uygulamalarına yönelik ortaya atılan iddialara net cevap geldi. AK Parti Hatay Milletvekili ve gazeteci Hüseyin Yayman, katıldığı canlı yayında konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. TikTok ve Twitter kapatılacak mı? Twitter, TikTok yasaklanacak mı? sorularını yanıtlayan Yayman, ''Yok öyle bir şey. Niye kapatalım. Twitter'ı da Facebook'u da Instagram'ı da TikTok'u da kapatmıyoruz. Biz yasaklarla savaşan bir partiyiz" dedi.
YALAN HABER DÜZENLEMESİ!
Amaçlarının fake yani yalan haberlerle mücadele etmek olduğunu belirten Yayman , "Bizim talebimiz şu: 56, 51 sayısı sosyal medya yasası çıktı. Buna bağlı olarak bir yıl oldu, komisyon kuruldu. TBMM Dijital Mecralar Komisyonu. Benzeri Avrupa'da da var. Avrupa standardı neyse biz de "fake" haber le ilgili bir düzenleme yapmak istiyoruz. Sosyal medyayla ilgili düzenleme yapıldı zaten Türkiye'de" ifadelerini kullandı.
Yayman'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;
''Geçen hafta komisyonumuza Facebook ve Instagram'ın temsilcileri geldi. Çok verimli bir görüşme yaptık. Ben buna dijital diplomasi diyorum. Çok pozitif bir toplantı oldu. Ziyaret kalpleri yumuşatır diye güzel bir söz var. Bu ziyaret olumlu bir gelişme oldu. Bizim yapacağımız düzenlemede asla yasak ve engel olmayacak.
Sokağın bir talebi var. Sokak diyor ki: Yalan haber, nefret suçu, çocuk istismarı, kadın ticareti... Buralar maalesef olumsuzluklarla anılan mecralara dönüşmüş durumda. Sokağın sosyal ağları düzenleyin talebi var. İnsanların kişilik hakları ihlal ediliyor.
Dünyanın en büyük şirketleri bilişim şirketleri. Korona bu süreci çok hızlandırdı. (Almanya'da) Temsilcilikler kağıt üzerinde değil. Bizde maalesef öyle. Düzeltilmesi konusunda adım attık. Almanya'da adresi belli, resmi kişiliği belli, orada çalışanlar insanlar o ülkenin hukukuna göre çalışma biçimlerini düzenliyorlar. Yalan haber dolaşıma girerse bir yaptırımı oluyor. ''