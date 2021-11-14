Açıklama geldi: TikTok ve Twitter kapatılacak mı, yasaklanacak mı? Milyonlarca kullanıcısı bulunan uygulamalarla ilgili karar verildi!

TİKTOK VE TWİTTER KAPATILACAK MI?

Sosyal medya uygulamalarına yönelik ortaya atılan iddialara net cevap geldi. AK Parti Hatay Milletvekili ve gazeteci Hüseyin Yayman, katıldığı canlı yayında konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. TikTok ve Twitter kapatılacak mı? Twitter, TikTok yasaklanacak mı? sorularını yanıtlayan Yayman, ''Yok öyle bir şey. Niye kapatalım. Twitter'ı da Facebook'u da Instagram'ı da TikTok'u da kapatmıyoruz. Biz yasaklarla savaşan bir partiyiz" dedi.

YALAN HABER DÜZENLEMESİ!

Amaçlarının fake yani yalan haberlerle mücadele etmek olduğunu belirten Yayman , "Bizim talebimiz şu: 56, 51 sayısı sosyal medya yasası çıktı. Buna bağlı olarak bir yıl oldu, komisyon kuruldu. TBMM Dijital Mecralar Komisyonu. Benzeri Avrupa'da da var. Avrupa standardı neyse biz de "fake" haber le ilgili bir düzenleme yapmak istiyoruz. Sosyal medyayla ilgili düzenleme yapıldı zaten Türkiye'de" ifadelerini kullandı.