Facebook yine çöktü! Dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı bulunan Facebook bugün de kullanıcılarını üzdü. ABD merkezli şirkete ait Facebook uygulamalarında an itibariyle erişim sorunu yaşanıyor. Durumu fark eden kullancılar Facebook çöktü mü son dakika? 12 Ekim Facebook neden açılmıyor, ne zaman düzelir? sorularının yanıtları araştırıyor. Peki açıklama geldi mi? İşte son dakika gelişmeler...

FACEBOOK ÇÖKTÜ MÜ SON DAKİKA?

12 Ekim günü saat 15:20 itibariyle Reuters'ın kullanıcı raporlarını bildiren Downdetector'e dayandırdığı haberine göre, küresel olarak dünyada Facebook'a giriş sorunu yaşanıyor.

FACEBOOK NEDEN AÇILMIYOR, NE ZAMAN DÜZELİR?

Milyonlarca kullanıcısı Facebook'a an itibariyle kullanıcıların büyük çoğunluğu erişim sorunu yaşıyor. Ancak şirketten konuya yönelik bir açıklama henüz gelmedi.

Öte yandan 11 Ekim akşam saatlerinde de İnstagram, Facebook ve Twitter'da bazı kullanıcılar sorun yaşadığını belirtmişti. Bugün de Facebok ve İnstagram'da bazı kullancılar hata aldığını aktardı. Şirketlerden konuya ilişkin açıklama yapıldığında haberimizde yer vereceğiz...

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA!

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, geçtiğimiz günlerde uygulamalarda yaşanan sorun ile ilgili "Facebook ve Instagram servislerinde dünya genelinde erişim sorunu yaşanmakta olup, global kaynaklı sorundan ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir." açıklamasında bulunmuştu.