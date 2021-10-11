İnstagram çöktü mü son dakika? 11 Ekim İnstagram DM sorunu! İnstagram ne zaman düzelecek?

Son dakika haberi! Bir çok kullanıcı sosyal paylaşım sitesi İnstagram'da sorun yaşıyor. Instagram'da bu akşam DM'den mesaj göndermek isteyenler ve uygulamada güncelleme yapmak isteyenler hata ile karşılaşıyor. Peki; İnstagram çöktü mü son dakika? 11 Ekim İnstagram'a ne oldu, ne zaman düzelecek?

İNSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ SON DAKİKA?

An itibariyle bir çok İnstagram kullanıcısı uygulamada sorun yaşıyor. İnstagram'ın DM bölümü açılmıyor. Kullanıcıların mesajlaşmak için kullandığı DM kutusu çöktü.

11 EKİM İNSTAGRAM'A NE OLDU, SORUN NE ZAMAN DÜZELECEK?

11 Ekim Pazartesi günü İnstagram'ın DM bölümünün çöktüğü iddia edildi. Ancak resmi bir açıklama henüz gelmedi.

DM'NİN AÇILIMI NEDİR?

Instagram aracılığı ile herhangi bir kişiye özel mesaj gönderdiğinizde ya da özel mesaj aldığınız zaman, bu DM olarak bilinmektedir. Son zamanlarda ise genel 'sana DM gönderdim' ya da 'sana DM attım' ve benzeri şeklinde tanımlanmaktadır.

Özellikle Instagram aracılığıyla hikaye üzerinden DM son dönemlerde çok sık kullanılıyor. Böylece Instagram kullanıcıları karşılıklı olarak birbirlerine çok daha kolay şekilde ulaşım imkanı elde edebilmektedir. Atılan bir özel mesaj yani deme ile beraber, hikaye üzerinden kolaylıkla cevap verilebilmektedir.