Artık bu kadarı da pes dedirtti! Gören kafasını duvarlara vuracak! Meğer WhatsApp'taki gönderdiğiniz mesajlar... Dünyada 2 milyar insanın aktif olarak kullandığı mesajlaşma uygulaması WhatsApp ile ilgili ProPublica tarafından herkesin merak edeceği bir iddia ortaya atıldı. ProPublica tarafından yayınlanan son rapordaki bilgilere göre, WhatsApp'taki kullanıcılar arasındaki mesajların Facebook tarafından okunduğu söylendi. Bilindiği üzere uygulamada açılan her bir sohbet alanının üst tarafında "Mesajlar ve aramalar uçtan uça şifrelidir" ibaresi yer alıyor. Ayrıca şirketin yasaklı içerikleri toplamak için çok büyük bir oranda meta veri topladığı da iddia ediliyor.

MESAJLARINIZ TEHLİKEDE

Aktif olarak kullandılan mesajlaşma uygulaması WhatsApp ile ilgili ProPublica tarafından dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.