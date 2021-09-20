İOS 15 saat kaçta çıkacak? Apple İOS 15 ne zaman yayınlanacak, özellikleri neler? İOS 15 güncellemesi alacak cihazlar listesi!

SAAT KAÇTA NASIL YÜKLENEBİLİR?

İOS 15 güncellemesiyle ilgili Apple şirketinden net bir saat verilmese de kullanıcıların güncellemeyi bu akşam 20:00'dan itibaren yapabileceklerini belirtti. Güncellemeyi yüklemek için ise telefonun ''ayarlar'' kısmından ''genel'' bölümüne girin. Ardından ''Yazılım güncelleme'' bölümünden güncellemenizi başlatın. Bir süre bekledikten sonra telefonunuz güncellenmiş olacaktır. Eğer şarjınız yüzde 50'nin altında ise telefonunuz güncellenmeyecektir. Bu yüzden telefonunuz şarjda veya şarjı yüzde 50'nin üzerindeyken güncelleme yapmanız önerilir.