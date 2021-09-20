İOS 15 saat kaçta çıkacak? Apple İOS 15 ne zaman yayınlanacak, özellikleri neler? İOS 15 güncellemesi alacak cihazlar listesi!

İOS 15 güncellemesi milyonlarca iPhone kullanıcısı tarafından mercek altına alınmıştı. İOS 15 güncellemesinin ne zaman ve saat kaçta geleceği Apple tarafından duyuruldu. Teknoloji severler büyük bir merakla İOS 15 hakkında detaylı bilgileri araştırıp bilgi sahibi olmak istiyor. Peki, İOS 15 ne zaman, saat kaçta gelecek? Apple İOS 15 güncellemesi alacak cihazlar hangileri? İşte tüm merak edilenler!
APPLE İOS 15 NE ZAMAN ÇIKACAK, GÜNCELLENECEK?
Apple, milyonlarca iPhone kullanıcısının beklediğini müjdeyi verdi. Yeni iOS 15 sürümünü bekleyen kullanıcıları için Apple, tarih olarak 20 Eylül 2021'i işaret etti. Apple yaptığı paylaşımda "iOS 15 herkesle bağlantı kurmanıza, anda kalıp anı yaşamanıza, dünyayı keşfetmenize, güçlü ve akıllı teknolojileri kullanarak iPhone ile her zamankinden daha fazlasını yapabilmenize yardımcı olan yeni özelliklerle dolu" ifadeleri kullanılarak "20 Eylül'de sizinle" bilgisini paylaştı.
İOS 15 HANGİ TELEFONLARA GELECEK?
Apple, iOS 15'in uyumlu olduğu aygıtları açıkladı. Alınan bilgilere göre iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone Xs, iPhone Xs Max, iPhone Xr, iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone SE (1. nesil), iPhone SE (2. nesil), iPod touch (7. nesil) telefon modelleri iOS 15'in yeni sürümünü kullanabilecek.