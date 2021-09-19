HAVELSAN’dan TEKNOFEST’te insansız ordu sürprizi

Havacılık ve savunma alanında geliştirdiği yerli ve milli ürünlerle tüm dünyada adından söz ettiren Türkiye, şimdi de HAVELSAN öncülüğünde insansız sürü teknolojilerinde bir numara olmak için çalışmalarını sürdürüyor. Üzerinde çalıştığı özgün algoritmayla insansız kara, hava, su altı ve üstü araçları birbiriyle konuşturup sürü mantığıyla birlikte görev yapmalarını sağlamayı hedefleyen HAVELSAN'ın Genel Müdürü Dr. Mehmet Akif Nacar, "Otonom teknolojilerinde yetenek kazanmak için durmaksızın çalışıyoruz. Önümüzdeki günlerde düzenlenecek olan Teknofest'te otonom hava ve kara araçlarımızı halkın ve gençlerin gösterimine ilk kez sunacağız" dedi.
Nacar, SABAH'a yaptığı açıklamada HAVELSAN tarafından havacılık ve savunma alanında süren yerli ve milli teknolojiler hakkında bilgi verdi. 2018 yılından bu yana otonom sistemler üzerinde çalışmalar yürüttüklerini anlatan Nacar, komuta kontrol ve savunma teknolojileri, simülasyon otonom ve platform teknolojileri, ülke güvenliği ve siber güvenlik ile bilgi ve iletişim teknolojileri olmak üzere 4 ana faaliyet alanında hız kesmeksizin çalıştıklarını anlattı.
SAVUNMADA YERLİ VE MİLLİ ATILIM
Nacar, savunma ve havacılık alanında markalaşmış yerli ve milli teknoloji ürünlerin geliştirilmesinin önemine dikkat çekerek, şunları kaydetti: "Bu doğrultuda, savunma ve havacılık alanında KOBİ'lerin askeri ve uluslararası standart ve kriterlere uygun bir üretim alt yapısı oluşturarak projelerde istenilen kalite yönetim sistemi süreçlerini uygulamaları, mühendislik hizmetlerinde çalışacak insan kaynağının uzmanlaşmasını sağlamak üzere gerekli eğitimlerin alınması, son dönemde e-dönüşüm, dijitalleşme alanında dünya ölçeğinden geri kalmamak adına gerekli değişim süreçlerinin tamamlanması öncelikli adımlar olarak görülüyor.