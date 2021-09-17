Türksat 6A ne zaman fırlatılacak? Türksat 6A özellikleri neler, frekans listesi nedir? Türksat ile anlaşan Space X sahibi kim?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türksat 6A uydusunun fırlatma hizmeti temin sözleşmesinin, Türksat ile SpaceX firması içinde imzalandığını duyurdu. Türkiye'nin komünikasyon uydusu üretebilen 10 ülke içinde yer almasını sağlayacağına işaret eden Karaismailoğlu, Türksat 6A'nın ne zaman fırlatılacağını duyurdu. Bu gelişmelerin hemen peşinden vatandaşlar, "Türksat 6A ne zaman fırlatılacak? Türksat 6A özellikleri neler, frekans sıralaması nedir? Türksat ile anlaşan Space X sahibi kim?" Sorularına cevap arıyor.
TÜRKSAT 6A NE ZAMAN FIRLATILACAK? TÜRKSAT 6A ÖZELLİKLERİ NELER, FREKANS LİSTESİ NEDİR? TÜRKSAT İLE ANLAŞAN SPACE X SAHİBİ KİM?
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, üretim ve test süreci 2022'de tamamlanması planlanan Türkiye'nin ilk milli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın fırlatma hizmeti temini sözleşmesinin, Türksat AŞ ile Space X firması arasında imzalandığını bildirdi.
Karaismailoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Türksat 6A Milli Haberleşme Uydu Proje Sözleşmesi ve Ek Protokolü'nün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, TÜBİTAK ve Türksat AŞ arasında imzalanarak resmi olarak başladığını ifade etti.
Türksat 6A uydusunun montaj, entegrasyon ve testlerinin Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test (USET) Merkezi'nde gerçekleştirildiğini belirten Karaismailoğlu, "Projenin, mühendislik modeli entegrasyon faaliyetleri tamamlanarak test aşamasına geçildi. 2021'de uydu uçuş modeli entegrasyon faaliyetlerinin tamamlanarak çevresel test aşamasına geçilmesi bekleniyor. Türksat 6A uydusu, uydu endüstrisinde kabul gören standart ve ticari test aşamalarına da tabi tutulacak." bilgisini verdi.