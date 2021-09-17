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    • 17.09.2021 13:16
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    Türksat 6A ne zaman fırlatılacak? Türksat 6A özellikleri neler, frekans listesi nedir? Türksat ile anlaşan Space X sahibi kim?

    Türksat 6A hakkında araştırmalar büyük bir hız kazandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türksat 6A uydusunun fırlatma hizmeti temin sözleşmesinin, Türksat ile SpaceX firması arasında imzalandığını duyurdu. Türkiye'nin haberleşme uydusu üretebilen 10 ülke arasında yer almasını sağlayacağına işaret eden Karaismailoğlu, Türksat 6A'nın ne zaman fırlatılacağını duyurdu. Bu gelişmelerin hemen ardından vatandaşlar, "Türksat 6A ne zaman fırlatılacak? Türksat 6A özellikleri neler, frekans listesi nedir? Türksat ile anlaşan Space X sahibi kim?" Sorularına yanıt arıyor. İşte tüm detaylar!

    takvim.com.tr
    Türksat 6A ne zaman fırlatılacak? Türksat 6A özellikleri neler, frekans listesi nedir?

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türksat 6A uydusunun fırlatma hizmeti temin sözleşmesinin, Türksat ile SpaceX firması içinde imzalandığını duyurdu. Türkiye'nin komünikasyon uydusu üretebilen 10 ülke içinde yer almasını sağlayacağına işaret eden Karaismailoğlu, Türksat 6A'nın ne zaman fırlatılacağını duyurdu. Bu gelişmelerin hemen peşinden vatandaşlar, "Türksat 6A ne zaman fırlatılacak? Türksat 6A özellikleri neler, frekans sıralaması nedir? Türksat ile anlaşan Space X sahibi kim?" Sorularına cevap arıyor.

    TÜRKSAT 6A NE ZAMAN FIRLATILACAK? TÜRKSAT 6A ÖZELLİKLERİ NELER, FREKANS LİSTESİ NEDİR? TÜRKSAT İLE ANLAŞAN SPACE X SAHİBİ KİM?

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, üretim ve test süreci 2022'de tamamlanması planlanan Türkiye'nin ilk milli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın fırlatma hizmeti temini sözleşmesinin, Türksat AŞ ile Space X firması arasında imzalandığını bildirdi.

    Karaismailoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Türksat 6A Milli Haberleşme Uydu Proje Sözleşmesi ve Ek Protokolü'nün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, TÜBİTAK ve Türksat AŞ arasında imzalanarak resmi olarak başladığını ifade etti.

    Türksat 6A uydusunun montaj, entegrasyon ve testlerinin Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test (USET) Merkezi'nde gerçekleştirildiğini belirten Karaismailoğlu, "Projenin, mühendislik modeli entegrasyon faaliyetleri tamamlanarak test aşamasına geçildi. 2021'de uydu uçuş modeli entegrasyon faaliyetlerinin tamamlanarak çevresel test aşamasına geçilmesi bekleniyor. Türksat 6A uydusu, uydu endüstrisinde kabul gören standart ve ticari test aşamalarına da tabi tutulacak." bilgisini verdi.

        TÜRKSAT 6A NE ZAMAN FIRTLATILACAK?

        Projenin, Türkiye'nin haberleşme uydusu üretebilen 10 ülke arasında yer almasını sağlayacağına işaret eden Karaismailoğlu, "Üretilecek uydunun üretim ve test sürecinin 2022 yılı sonunda tamamlanarak, 2023 yılı ilk çeyreği içinde fırlatılması planlanıyor." ifadesini kullandı.

        Türksat 6A uydusunun fırlatma hizmetleri temininin Türksat AŞ'nin sorumluluğunda olduğunu bildiren Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

        "Bu bağlamda gerekli çalışma ve hazırlıklar, proje yöneticisi kurum TÜBİTAK UZAY ve diğer paydaşlarla koordineli olarak yürütülüyor. Fırlatma hizmeti temini için çok sayıda fırlatıcı firmaların çözüm ve teklifleri titizlikle incelendi. Yapılan değerlendirme ve müzakereler neticesinde hem teknik hem de idari ve mali açıdan en iyi çözümü sunan ABD'de yerleşik Space X firmasının Falcon-9 roketi fırlatıcı olarak seçildi. Bu kapsamda Türksat ile Space X firması arasında Türksat 6A uydusunun fırlatma hizmeti temini sözleşmesi imzalandı. Sözleşme aynı zamanda Türksat AŞ olarak fırlatma hizmeti için uydu üreticisi yerine fırlatıcı firmayla doğrudan imzalanan ilk sözleşme niteliğindedir. Söz konusu fırlatıcı hizmet alımı sözleşmesi kapsamındaki faaliyet ve işlemler Türksat AŞ uzman kadrosuyla yürütülecektir."

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        Haberler Güncel Türksat 6A ne zaman fırlatılacak? Türksat 6A özellikleri neler, frekans listesi nedir? Türksat ile anlaşan Space X sahibi kim?
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