Astronotlar Uluslararası Uzay İstasyonu'nda uzay yürüyüşü gerçekleştirdi

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), 2 astronotun Uluslararası Uzay İstasyonu'nun (ISS) dışına çıkarak gerçekleştirdikleri uzay yürüyüşünün başarıyla tamamlandığını duyurdu.
GÖREV 6 SAAT 54 DAKİKA SÜRDÜ
Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı'ndan (JAXA) Astronot Akihiko Hoshide ve Avrupa Uzay Ajansı'ndan (ESA) Thomas Pesquet'in istasyona takılacak güneş panellerinin montaj çalışmalarını gerçekleştirmek üzere çıktığı görevin 6 saat 54 dakika sürdüğü bildirildi.
Sorunsuz bir şekilde tamamlanan görev, ISS'in montaj ve bakımı için gerçekleştirilen 244. uzay yürüyüşü olarak kayıtlara geçerken, Astronot Hoshide kariyerinin 4., Pesquet ise 6. uzay yürüyüşünü tamamlamış oldu.