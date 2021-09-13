Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Teknoloji
    • 13.09.2021 14:03
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 13.09.2021 14:03
    ABONE OL

    Astronotlar Uluslararası Uzay İstasyonu'nda uzay yürüyüşü gerçekleştirdi

    Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), 2 astronotun Uluslararası Uzay İstasyonu'nun dışına çıkarak gerçekleştirdikleri uzay yürüyüşünün başarıyla tamamlandığını açıkladı. Sorunsuz bir şekilde tamamlanan görev, ISS'in montaj ve bakımı için gerçekleştirilen 244. uzay yürüyüşü olarak kayıtlara geçerken, Astronot Hoshide kariyerinin 4., Pesquet ise 6. uzay yürüyüşünü tamamlamış oldu.

    İHA
    Uzay boşluğunda 6 saat 54 dakika! Nefes kesen anlar

    Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), 2 astronotun Uluslararası Uzay İstasyonu'nun (ISS) dışına çıkarak gerçekleştirdikleri uzay yürüyüşünün başarıyla tamamlandığını duyurdu.


    GÖREV 6 SAAT 54 DAKİKA SÜRDÜ


    Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı'ndan (JAXA) Astronot Akihiko Hoshide ve Avrupa Uzay Ajansı'ndan (ESA) Thomas Pesquet'in istasyona takılacak güneş panellerinin montaj çalışmalarını gerçekleştirmek üzere çıktığı görevin 6 saat 54 dakika sürdüğü bildirildi.

    Sorunsuz bir şekilde tamamlanan görev, ISS'in montaj ve bakımı için gerçekleştirilen 244. uzay yürüyüşü olarak kayıtlara geçerken, Astronot Hoshide kariyerinin 4., Pesquet ise 6. uzay yürüyüşünü tamamlamış oldu.

        Geçtiğimiz ay ABD'li Astronot Mark Vande Hei ve Japon meslektaşı Akihiko Hoshide'nin gerçekleştirmesi beklenen uzay yürüyüşü göreve 24 saatten az bir süre kala alınan sürpriz kararla ileri bir tarihe ertelenmişti.

        Kararın nedeninin Hei'nin yaşadığı küçük çaplı bir sağlık problemi olduğu belirtilmişti. Uzay yürüyüşünün Space X'in kargo uçuşu ve Rus astronotların Eylül ayındaki uzay yürüyüşlerinden sonra gerçekleşeceği açıklanmıştı.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Bakan Özer’den yüz yüze eğitim açıklaması
        Haberler Teknoloji Astronotlar Uluslararası Uzay İstasyonu'nda uzay yürüyüşü gerçekleştirdi
            SON DAKİKA