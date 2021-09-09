SON DAKİKA: İmzalar atıldı! Türksat ABD'de fuarda ilk anlaşmasını imzaladı

TURKSAT 5B UYDUSU ÜZERİNDEN SAĞLANACAK

Türksat ile Inmarsat arasında yapılan stratejik iş birliği anlaşması ile Inmarsat GX servisleri ve altyapısı Türkiye'de Türksat 5B uydusu üzerinden sağlanacak.

Firmalar arası daha önce imzalanan stratejik iş birliği anlaşması ile Inmarsat global servisleri Türksat tarafından Tier 1 olarak müşterilere sunulabilirken, ek olarak anlaşılan bu yeni iş birliği çözümü ile Türkiye'de Inmarsat GX servisleri Türksat 5B uydularından ve Türkiye'de bir altyapı ile sağlanabiliyor olacak.