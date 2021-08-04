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    • Teknoloji
    • 04.08.2021 09:54
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    • 04.08.2021 09:54
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    Google'dan kripto paralarla ilgili önemli adım! 3 yıl sonra bir ilk...

    Dünyanın en çok kullanılan arama motoru olan Google, 3 yıl önce yasakladığı kripto para ve ICO reklamlarına yeni kuralları ile birlikte yeniden izin vermeye başladı.

    Google’dan kripto paralarla ilgili önemli adım

    Google reklam politikasında değişikliğe gitti. Yeni alınan karara göre 3 yıldır kripto para reklamı almayan Google bu hizmeti vermeye başlayacak.

    Dünyanın en büyük arama motoru konumundaki Google, 3 Ağustos'ta devreye giren yeni kuralları ile yeniden kripto para borsa ve cüzdan hizmetleri reklamlarına izin vermeye başladı.

    REGÜLASYONLAR ETKİLİ OLDU
    Google, yeni regülasyonlar ile birlikte kripto kuruluşların ilanlarına izin verirken ICO'lar konusunda katı tutumunu sürdürdü. Google uygulamanın başlayacağını Haziran ayında duyurmuştu.

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