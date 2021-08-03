Youtube videoları MP3 formatına nasıl dönüştürülür? Youtube ücretsiz MP3 dönüştürücü! Youtube müzik indirme ekranı!

Youtube MP3 dönüştürücü! Sevdiğiniz müzikleri, eğitim videolarını, ders anlatımı gibi içerikleri Youtube MP3 dönüştürücü kullanarak telefonunuza indirebilirsiniz. Bu sayede istediğiniz tüm videoları, müzikleri telefonunuza indirerek internet olmadan da dinleme şansınız olabiliyor. Aynı zamanda herhangi bir program yüklemeden internet sitesi aracılığı ile Youtube'dan Mp3 ve video indirme işlemleri mümkün hale gelebiliyor. Peki, Youtube müzik videoları MP3 müzik formatına nasıl dönüştürülür? İşte Youtube videolarını MP3 formatına dönüştürme ekranı!
YOUTUBE MÜZİK VİDEOLARI MP3 MÜZİK FORMATINA NASIL DÖNÜŞTÜRÜLÜR?
Youtube üzerinden video indirmek isteyen kişilerin tercih ettiği video ve mp3 indirme sistemi bir süre önce kullanıma açılmasına rağmen sistemin nasıl kullanılacağını ilişkin bir bilgi verilmemişti. Herhangi bir program yüklemeden internet sitesi aracılığı ile Youtube'dan Mp3 ve video indirme işlemleri mümkün hale getiren sistem ile ilgili bilgiler haberimizde yer alıyor.
YOUTUBE MP3 DÖNÜŞTÜRÜCÜ İLE VİDEOLARI ŞARKIYA ÇEVİRME
- Popüler sosyal ağlardan biri olan ve kendi içerisinde kurduğu yeni bölümlerle Youtuberlik mesleğini ortaya çıkaran video barındırma sitesi Youtube'da yer alan videoların indirilme süreci şöyle:
- İndirilmek istenen video link kısmında bulunan url adresinde youtube kısmının başlangıcına "ss" harflerinin konulması gerekiyor.
- Url kısmına 'ss' harflerinin girilmesinin ardından sistem kullanıcıyı başka bir siteye yönlendiriyor. Burada kullanıcılara program yükleyerek indirme ya da normal indirme seçenekleri sunuluyor.
- Video indirme türü ve kaliteleri seçildikten sonra onay butonuna basılarak indirilmek istenen videolar kullanıcıların bilgisayarlarında ekleniyor.