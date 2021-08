PUBG New State oyun tutkunlarının heyecanla beklediği oyunlar arasında yer alıyor. Binlerce oyuncu tarafından heyecanla beklenen PUBG New State, 2051 yılındaki teknolojik gelişme öngörüleri üzerinde kurguya sahip olacak. Peki, PUBG New State ne zaman çıkacak? PUBG 20. sezon ne zaman bitecek? İşte bilgiler...

PUBG NEW STATE NE ZAMAN ÇIKACAK?

PUBG New State için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. PUBG New State'in 2021 yılının Ekim ayında yayınlanması beklentiler arasında yer alıyor.

İşte New State özellikleri;