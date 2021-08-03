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    • Teknoloji
    • 03.08.2021 17:29
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    • 03.08.2021 17:30
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    PUBG New State ne zaman çıkacak? PUBG 20. sezon ne zaman bitecek?

    Playerunknown's Battlegrounds (PUBG) New State için heyecanlı bekleyiş başladı. Battle royale tarzı oyunlar arasında en çok oynananlar arasında yer alan PUBG'nin New State adındaki yeni oyunu büyük heyecan yaratacak. Oyunun 2051 yılını konu edineceği gelen bilgiler arasında yer alıyor. Peki, PUBG New State ne zaman çıkacak? PUBG 20. sezon ne zaman bitecek? İşte merak edilenler...

    PUBG New State ne zaman çıkacak?

    PUBG New State oyun tutkunlarının heyecanla beklediği oyunlar arasında yer alıyor. Binlerce oyuncu tarafından heyecanla beklenen PUBG New State, 2051 yılındaki teknolojik gelişme öngörüleri üzerinde kurguya sahip olacak. Peki, PUBG New State ne zaman çıkacak? PUBG 20. sezon ne zaman bitecek? İşte bilgiler...

    PUBG NEW STATE NE ZAMAN ÇIKACAK?

    PUBG New State için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. PUBG New State'in 2021 yılının Ekim ayında yayınlanması beklentiler arasında yer alıyor.

    İşte New State özellikleri;

    PUBG 20. SEZON NE ZAMAN BİTECEK?

    PUBG 20. sezon bitiş tarihi henüz belli olmadı. Konu hakkında açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde yer alacaktır.

    ÖZELLİKLERİ NELER OLACAK?

    Benzersiz grafikleri, Global Illumination teknolojisi ile mobil oyunların standardını aşıyor. Mobil oyunlara gelmiş en gerçekçi grafikler eşliğinde devasa açık dünyaya atlayın.

    Yeni nesil mobil grafiklerle PUBG: NEW STATE, eksiksiz battle royale deneyimini doğrudan oyunculara sunuyor.

        GERÇEKÇİ VE DİNAMİK SİLAH OYNAYIŞI

        Mobil oyun için optimize edilmiş gerçekçi silah oynayışının keyfini çıkarın. Farklı silahlarda ustalaşın ve silah özelleştirmesiyle her birini kişiselleştirin.

        YENİ NESİL HAYATTA KALMA

        Savaş yuvarlanması, dronlar ve daha fazlası dahil olmak üzere çeşitli araç ve özelliklerin keyfini çıkarın.

        Çeşitli araçlarla 8x8 km'lik devasa boyuttaki açık dünyaları keşfedin.

        Daha sürükleyici bir battle royale deneyimi ile savaşı kendi lehinize çevirmek için çeşitli silahları kullanın.

        GENİŞLETİLMİŞ PUBG EVRENİ

        Orijinal oyunun üzerinden yıllar geçti. Şimdi sayısız tarafın birbiriyle savaştığı 2051 yılında, anarşinin hüküm sürdüğü yakın bir gelecekteyiz.

        Hayatta kalmak için yeni taktikler ve teknolojiler gerektiren kıyasıya mücadele, yepyeni bir savaş alanına evrildi.
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