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    • Teknoloji
    • 02.08.2021 09:56
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    • 02.08.2021 09:56
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    Jeneratör nasıl çalışır? Nerelerde kullanılır? Elektrik kesilince jeneratör nasıl devreye girer? Çalışma prensibi…

    Vatandaşlar tarafından sıklıkla Jeneratör nasıl çalışır? Nerelerde kullanılır? Sorularının yanıtları araştırılır oldu. Günümüzde büyük önem taşıyan ve gerekli teknolojik ürünlerden biri olan jeneratörler elektriklerin kesilmesi durumunda elektrik akımının devam etmesini sağlar ve bu noktada özellikler hastanelerde kullanılması hayati öneme de sahiptir. Peki Elektrik kesilince jeneratör nasıl devreye girer? Çalışma prensibi nedir? İşte tüm merak edilenler…

    takvim.com.tr
    Jeneratör nasıl çalışır?

    Jeneratör nasıl çalışır? Nerelerde kullanılır? Elektrik kesilince jeneratör nasıl devreye girer? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Elektrik işyerleri ya da evler olsun en temel ihtiyaçlardan biridir ve kesilmesi pek çok işin aksamasına özellikle hastane gibi sağlık kuruluşlarında aksaklıklara neden olur. Jeneratör devreye girdiğinde ise kurtarıcıdır. İşte detaylar…

    JENERATÖR NEDİR?

    Enerji günümüzde en önemli unsurlardan birisidir. Enerji üretimi olmadığı taktirde birçok sıkıntıyla karşılaşmak kaçınılmaz olmaktadır. Bu enerji üretimini sürekli olarak benzin, mazot gibi petrol maddeleri ile ve mekanik olan enerjiyi elektrik enerjisine çeviren makinelere jeneratör denmektedir. Elektrik enerjisinin bulunmadığı ya da kesintiye uğradığı durumlarda kullanılmaktadır. Çeşitlilik açısından oldukça fazla olan bu makineler kabinli ve taşınabilirlik yapısı, mobil seçenekleri ve sabit bir alana monte edilmesi ile müşterilerin tercih alanlarını geniş tutmaktadır.

    JENERATÖR NASIL ÇALIŞIR?

    Kesilen elektriğin tekrar geri getirilmesi hususunda başarılı olan jeneratör ev ve işyerleri gibi birçok alanda kullanılmaktadır. Alternatör ve motordan oluşan Jeneratörler, kendileri tek başına enerji üretimi gerçekleştirememektedir. Mekanik enerjiyi meydana getirmek için enerji kaynaklarını kullanmaktadırlar.

    Motor bölümünde doğalgaz, benzin ve dizel gibi yakıtlar ile yakılma işlemi gerçekleştirilerek ısı enerjisi oluşturulmaktadır. Sonra ki aşamada ise mekanik enerjiye dönüştürülmektedir. Bu mekanik enerji alternatöre gönderilir. Alternatör mıknatıslanarak elektrik enerjisini üretmektedir. Burada önemli parçalar alternatör ve motordur. İş yükü ve enerjinin üretilmesini bu parçalar sağlamaktadır. Jeneratörlerin kullanım alanları ise; Makine sanayi, inşaat sektörü, kamu kuruluşları, evler, apartmanlar, endüstri, çeşitli iş yerleridir. İsteğe göre taşınabilir ya da sabit olarak tasarlanmaktadır.

        Temel olarak çalışma prensibine göre 6 çeşit jeneratör bulunmaktadır. Bunlar; Dizel jeneratör, benzinli jeneratör, biyo dizel jeneratör, emulsifiye dizel jeneratör, doğal gazlı ve hidrojen jeneratör ve propan gaz ilaveli jeneratörlerdir. Ayrıca çevirici, portatif ve yedek jeneratörler olarak çeşitlendirilebilmektedir. Jeneratörlerin kullanım alanları ise oldukça geniştir.

        Mahallelerin elektrik sıkıntısını gidermede, metroların elektrik enerjisini sağlamada, tesislerin enerji sıkıntısını gidermede kullanım sağlamaktadır. Ayrıca ev gibi mekanlarda çamaşır makinesi, televizyon, buzdolabı gibi tüm elektrik gereken aletleri çalıştırılmasını da sağlamaktadır.

        ELEKTRİK KESİLİNCE JENERATÖR NASIL DEVREYE GİRER?

        Yedek enerji kaynağı olan jeneratörler, şebeke elektriği kesildiğinde herhangi bir cihaza elektrik sağlamak üzere otomatik bir transfer anahtarıyla çalışarak devreye girerler. Elektrik kesintisini saniyeler içinde algılarlar ve otomatik olarak devreye girerler.
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        Haberler Teknoloji Jeneratör nasıl çalışır? Nerelerde kullanılır? Elektrik kesilince jeneratör nasıl devreye girer? Çalışma prensibi…