Jeneratör nasıl çalışır? Nerelerde kullanılır? Elektrik kesilince jeneratör nasıl devreye girer? Çalışma prensibi…

JENERATÖR NASIL ÇALIŞIR?

Kesilen elektriğin tekrar geri getirilmesi hususunda başarılı olan jeneratör ev ve işyerleri gibi birçok alanda kullanılmaktadır. Alternatör ve motordan oluşan Jeneratörler, kendileri tek başına enerji üretimi gerçekleştirememektedir. Mekanik enerjiyi meydana getirmek için enerji kaynaklarını kullanmaktadırlar.

Motor bölümünde doğalgaz, benzin ve dizel gibi yakıtlar ile yakılma işlemi gerçekleştirilerek ısı enerjisi oluşturulmaktadır. Sonra ki aşamada ise mekanik enerjiye dönüştürülmektedir. Bu mekanik enerji alternatöre gönderilir. Alternatör mıknatıslanarak elektrik enerjisini üretmektedir. Burada önemli parçalar alternatör ve motordur. İş yükü ve enerjinin üretilmesini bu parçalar sağlamaktadır. Jeneratörlerin kullanım alanları ise; Makine sanayi, inşaat sektörü, kamu kuruluşları, evler, apartmanlar, endüstri, çeşitli iş yerleridir. İsteğe göre taşınabilir ya da sabit olarak tasarlanmaktadır.