Popüler oyun hakkında flaş karar! Anlaşmalar tamam! PUBG artık resmen... Battle royale tarzı oyunlar arasında en popüler oyunlardan birisi olan PUBG dizi oluyor. Yaşanan bu gelişme PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG) tutkunlarının heyecanlandırdı. Oyunun yapımcı firması Krafton, Shankar ile dizi için el sıkıştı.

DİZİ OLUYOR

PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG) oyununa gelen tüm iyileştirmeler oyunseverler tarafından heyecanla inceleniyor.