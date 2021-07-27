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    • Teknoloji
    • 27.07.2021 16:23
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    • 27.07.2021 16:23
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    Popüler oyun hakkında flaş karar! Anlaşmalar tamam! PUBG artık resmen...

    PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG) dünyanın çok oynanan oyunları arasında yer alıyor ve oyuna gelen tüm iyileştirmeler oyunseverler tarafından sık sık takip ediliyor. Son gelen bilgilere göre PUBG'nin animasyon dizisinin yapılacağı öğrenildi. Oyunun geliştirici firması Krafton, PUBG'nin animasyon dizisi için Adi Shankar ile anlaşma sağladı. Şimdi oyunun sıkı takipçileri animasyon dizinin nasıl olacağını merak ediyor.

    Popüler oyun hakkında flaş karar!

    Popüler oyun hakkında flaş karar! Anlaşmalar tamam! PUBG artık resmen... Battle royale tarzı oyunlar arasında en popüler oyunlardan birisi olan PUBG dizi oluyor. Yaşanan bu gelişme PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG) tutkunlarının heyecanlandırdı. Oyunun yapımcı firması Krafton, Shankar ile dizi için el sıkıştı.

    DİZİ OLUYOR

    PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG) oyununa gelen tüm iyileştirmeler oyunseverler tarafından heyecanla inceleniyor.

    ANLAŞMA SAĞLANDI

    PUBG'nin animasyon dizisinin yapılacağı öğrenildi. Oyunun geliştirici firması Krafton, PUBG'nin animasyon dizisi için Adi Shankar ile anlaşma sağladı.

    OYUNA GELEN SON ÖZELLİKLER

    Ateşleme Görevi Teması

    Yeni Yerleşim Bölgeleri

    DynaHex, Erangel'in altı ana bölgesini askeri savunma, ulaşım ve lojistik, enerji kullanımı ve son teknoloji bilimsel araştırma alanlarına dönüştürerek yeni yollar ve yapılar inşa etti.

        Yeni Oyun Mekanikleri

        - Dinamik Unsurlar
        - Hava Taşıyıcısı

        PUBG 12.2 YAMASI

        Taego, Öne Çıkan Harita olarak seçilebilir olacak.
        TPP ve FPP Modlarında oynanabilir durumda olacak.
        Solo ve tek kişilik Squad ve Squad dahil modlarda oynanabilir.
        Oyun Duo modunu içermiyor.
        Sunucuya bağlı olarak, belirli modlar veya bakış açıları kullanılamayabilir.
        Maksimum oyuncu limiti: 100

        Botlar mevcut.
        Hava açık.
        Kırmızı Alan mevcut değil.
        Vahşi Yaşam
        İki tür kuş mevcuttur ve oyunculara saldırmazlar ancak oyuncuların hareketlerine ve silah seslerine tepki verirler.
        Özel Maç
        Taego, Özel Maça eklendi.
        PUBG Partnerleri için Sandbox Modu mevcuttur.
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        Haberler Teknoloji Popüler oyun hakkında flaş karar! Anlaşmalar tamam! PUBG artık resmen...