Popüler oyun hakkında flaş karar! Anlaşmalar tamam! PUBG artık resmen... Battle royale tarzı oyunlar arasında en popüler oyunlardan birisi olan PUBG dizi oluyor. Yaşanan bu gelişme PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG) tutkunlarının heyecanlandırdı. Oyunun yapımcı firması Krafton, Shankar ile dizi için el sıkıştı.
DİZİ OLUYOR
PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG) oyununa gelen tüm iyileştirmeler oyunseverler tarafından heyecanla inceleniyor.
ANLAŞMA SAĞLANDI
PUBG'nin animasyon dizisinin yapılacağı öğrenildi. Oyunun geliştirici firması Krafton, PUBG'nin animasyon dizisi için Adi Shankar ile anlaşma sağladı.
OYUNA GELEN SON ÖZELLİKLER
Ateşleme Görevi Teması
Yeni Yerleşim Bölgeleri
DynaHex, Erangel'in altı ana bölgesini askeri savunma, ulaşım ve lojistik, enerji kullanımı ve son teknoloji bilimsel araştırma alanlarına dönüştürerek yeni yollar ve yapılar inşa etti.