Dezenformasyon yapanlara 1 yıldan 5 yıla kadar hapis masada! Sosyal medya düzenlemesinin ayrıntıları ortaya çıktı

4 BAŞLIKTA İNCELENİYOR

Almanya, terör ve şiddet ile ilgili 2017'de ceza kanununu değiştirdi. Almanya katalog suçları 4 başlıkta oluşturmuş. Bunlar 'terör', 'cinsel suçlar ve pornografi', 'din ve vicdan özgürlüğüne hakaret', 'yalan haber, dezenformasyon ve mezenformasyon. Dezenformasyon, yalanın bilerek yaygınlaştırılması, mezenformasyon ise bilmeden yaygınlaştırılması. Bizde de bu başlıkları göz önüne alarak çalışma yapılıyor. Almanya, Fransa gibi ülkeler bu konuda düzenleme yapmış. İngiltere ise üzerinde çalışıyor.

SOSYAL MEDYA YASAĞI

Almanya'da kanunda gösterilen hukuka aykırı içerik tespit edildiğinde, içeriğin yayından kaldırılması için sosyal ağ işletmelerine 24 saat süre tanınıyor. Aksi takdirde 50 milyon Euro'ya kadar para cezası kesiliyor. Almanya'da bulunan vatandaşların kanuna aykırı bir paylaşımı tespit edilenler hakkında suç duyurusunda bulunmasına da hak tanınıyor. Ayrıca 'uyar-kaldır' şikâyet sistemi uygulanıyor. Bizim düzenlememizde de bu maddeler mutlaka olmalı. Uyar-kaldır bizim sistemimizde var fakat etkin kullanımın oluşması gerekiyor. Dezenformasyon yapanın belirli süre sosyal medya kullanması yasaklanabilir ve maddi tazminat gibi uygulamalar olabilir. Ceza hukuku düzenlenir. Özellikle kişilerin kim olduğunu bilmeli, provokasyon yapması, maskeli suç işlemesine engel olmalıyız.