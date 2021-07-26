Anne ve babalar dikkat! Çocuğunuz ‘Teknoloji Bağımlısı’ olabilir





"PANDEMİ DÖNEMİ DAVRANIŞSAL BAĞIMLILIKLARDA ARTIŞA SEBEP OLDU"

Sadece Türkiye'de değil, dünyada da pandemi dönemi ile birlikte teknoloji bağımlılığında artış yaşandığına dikkat çeken Şimşek, "Pandemide 'davranışsal bağımlılıklar' dediğimiz sosyal medya, akıllı telefon, oyun hatta kumar bağımlılığında çok ciddi bir artış oldu. Hem dünya genelinde bu artışın olduğunu görüyoruz, hem de Türkiye genelindeki YEDAM'lara da baktığımızda böyle bir artış olduğu görülüyor. Pandemi bizim doğru bildiğimiz her şeyi değiştirdi. Alışkanlıklarımızı değiştirdi, yaşam tarzımızı değiştirdi" ifadelerini kullandı.



"EBEVEYNLER DİKKAT OYUN OYNAMA VE VİDEO İZLEME ÇOCUĞUNUZDA BİR BAĞIMLILIK HALİNE GELMİŞ OLABİLİR"

Pandemi dönemi ile birlikte artık derslerini okul ortamından çok çevrimiçi platformlardan alan çocukların ekran karşısında geçirdiği sürenin de uzadığını ifade eden Uzman Psikolog Melike Şimşek, ekran karşısında geçirilen süreden ziyade bu durumun kişilerin hayatındaki işlevselliği ne kadar etkilediğini gözlemlemek gerektiğinin altını çizdi. Şimşek, "Eskiden çocuklar için ekrana maruz kalması gereken maksimum süreler vardı. Hatta belli yaş grupları ekranla hiç tanışmamalıydı. Eğitimin çevrimiçi platformlardan olması bizim bu doğru bildiğimiz durumları da değiştirdi. Dolayısıyla ekrana maruz kalma süresinden çok işlevselliğin çok bozulup bozulmaması ön plana çıktı. Yani elbette süre önemli. Çocuğun bütün gününü ekran karşısında geçirmesi doğru değil. Ama işlevselliği ne kadar bozuluyor. Yani dışarıda arkadaş edinmiyor mu? Yemeğini bilgisayar başında mı yemeye başladı? Çeşitli ruhsal sorunlar, içe kapanma, içe çekilme gibi belirtiler mi gösteriyor? Ailelerin bunu takip etmesi gerekiyor. Süre durumuna çok fazla takılmış durumdayız. İnternet, kumar bağımlılığının da beslendiği bir alan. Özellikle çocuklar söz konusu olduğunda ailelerin biraz daha bu içerikleri takip etmesi, sosyal aktivitelere yönlendirmesi, dışarıda arkadaşlarıyla buluşmaya motive etmesi lazım" açıklamasında bulundu.