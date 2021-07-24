Outlook şifresi nasıl değiştirilir? Outlook şifremi unuttum, sıfırlama, kurtarma işlemi 2021 nasıl yapılır?

Güvenlik önlemi olarak bir güvenlik koduyla kimliğinizi doğrulamanız istenebilir. Güvenlik kodunu e-postayla mı yoksa telefonla mı almak istediğinize karar verin. E-posta adresinizi veya telefon numaranızın son dört basamağını doğrulamanız istenir; sonra Kodu gönder'i seçin. Aldığınız kodu girin ve Gönder'i seçin.

İpucu: Kodu e-postayla veya telefonla alamasanız, kurtarmaya istediğiniz adresten farklı bir e-posta adresi girebilirsiniz. Hesabı kurtarma sayfasına gidin ve istemleri izleyin.

Geçerli parolanızı girin, yeni parolanızı girin ve Kaydet'i seçin.