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    • Teknoloji
    • 24.07.2021 15:59
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    • 24.07.2021 16:01
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    Outlook şifresi nasıl değiştirilir? Outlook şifremi unuttum, sıfırlama, kurtarma işlemi 2021 nasıl yapılır?

    Gündemde sıklıkla araştırılanlar arasında Outlook şifresi nasıl değiştirilir? Sorusu yer alıyor. Teknoloji hayatımızla iç içe ve büyük öneme sahip. Sosyal ve iş yaşantısı için sıklıkla kullanılan maillerden Outlook kullanıcıları sıklıkla şifresini kaybedebiliyor ya da başkaları tarafından çalındığını, çalışmaya çalışıldığı gibi durumlarla karşılaşabiliyor. Peki böyle durumlarda hesap nasıl kurtarılır? Outlook şifremi unuttum, sıfırlama, kurtarma işlemi 2021 nasıl yapılır? İşte tüm bilgiler…

    takvim.com.tr
    Outlook şifresi nasıl değiştirilir?

    Outlook şifresi nasıl değiştirilir? Outlook şifremi unuttum, sıfırlama, kurtarma işlemi 2021 nasıl yapılır? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Gündelik hayatta sıklıkla kullanılan maillerin şifreleri herhangi bir nedenden dolayı unutulabiliyor. Diğer yandan hesabın çalınması için şüpheli hareketlerin görülmesi de kullanıcıları telaşlandırıyor ve Outlook şifre sıfırlamanın nereden yapıldığı araştırılıyor. İşte ayrıntılar...

    OUTLOOK ŞİFRESİ NASIL DEĞİŞTİRİLİR?

    Outlook.com parolanız Microsoft hesabı parolanızla aynıdır.

    Microsoft hesabı güvenliği'ne gidin ve Parola güvenliği öğesini seçin.

    Güvenlik önlemi olarak bir güvenlik koduyla kimliğinizi doğrulamanız istenebilir. Güvenlik kodunu e-postayla mı yoksa telefonla mı almak istediğinize karar verin. E-posta adresinizi veya telefon numaranızın son dört basamağını doğrulamanız istenir; sonra Kodu gönder'i seçin. Aldığınız kodu girin ve Gönder'i seçin.

    İpucu: Kodu e-postayla veya telefonla alamasanız, kurtarmaya istediğiniz adresten farklı bir e-posta adresi girebilirsiniz. Hesabı kurtarma sayfasına gidin ve istemleri izleyin.

    Geçerli parolanızı girin, yeni parolanızı girin ve Kaydet'i seçin.

        OUTLOOK ŞİFRE SIFIRLAMA

        Outlook sürekli şifre soruyor, outlook maile her girişinizde şifre soruyorsa mutlaka hesap bilgilerinizi değiştirin. Hesap ayarlarınıza girdikten sonra, "Profil Bilgilerim" bağlantısından bütün bilgilerinizi güncelleyin.

        Outlook Şifre Sıfırlama
        Outlook kayıt sayfasını açın ve şifremi unuttum ekranına geçin.
        Sonraki sayfada "Neden oturum açamıyorsunuz?" Sorusu sorulur, şifremi unuttum ve İleri'yi tıklayın.
        Bu sayfadan sonra e-posta adresini girin. İleri'ye gidin.
        Alternatif e-posta adresi veya telefon numarasından birkaç doğrulama işlemi seçin ve doğrulama kodunu alın.
        Kodu metin kutusuna girin ve ardından tıklayın.
        Yeni bir şifre girin ve şifrenizi unutmamak için not edin.
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        Haberler Teknoloji Outlook şifresi nasıl değiştirilir? Outlook şifremi unuttum, sıfırlama, kurtarma işlemi 2021 nasıl yapılır?