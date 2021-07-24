Outlook şifresi nasıl değiştirilir? Outlook şifremi unuttum, sıfırlama, kurtarma işlemi 2021 nasıl yapılır? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Gündelik hayatta sıklıkla kullanılan maillerin şifreleri herhangi bir nedenden dolayı unutulabiliyor. Diğer yandan hesabın çalınması için şüpheli hareketlerin görülmesi de kullanıcıları telaşlandırıyor ve Outlook şifre sıfırlamanın nereden yapıldığı araştırılıyor. İşte ayrıntılar...
OUTLOOK ŞİFRESİ NASIL DEĞİŞTİRİLİR?
Outlook.com parolanız Microsoft hesabı parolanızla aynıdır.
Microsoft hesabı güvenliği'ne gidin ve Parola güvenliği öğesini seçin.
Güvenlik önlemi olarak bir güvenlik koduyla kimliğinizi doğrulamanız istenebilir. Güvenlik kodunu e-postayla mı yoksa telefonla mı almak istediğinize karar verin. E-posta adresinizi veya telefon numaranızın son dört basamağını doğrulamanız istenir; sonra Kodu gönder'i seçin. Aldığınız kodu girin ve Gönder'i seçin.
İpucu: Kodu e-postayla veya telefonla alamasanız, kurtarmaya istediğiniz adresten farklı bir e-posta adresi girebilirsiniz. Hesabı kurtarma sayfasına gidin ve istemleri izleyin.
Geçerli parolanızı girin, yeni parolanızı girin ve Kaydet'i seçin.