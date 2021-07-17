WhatsApp'ta peş peşe yenilikler! Bu özellik daha önce duyulmadı! Mesajınız saniyeler içerisinde... WhatsApp yeni özelliklerini aktif etmeye devam ediyor. Beta uygulamasında pek çok özelliği deneyen platform dikkatleri üzerine çekecek bir geliştirmeyle gündeme geldi. Henüz Türkiye'de aktif olmayan özellikle birlikte bundan sonra kullanıcılar fotoğraf ve video mesajları bir kez görüntüledikten sonra mesajlar kaybolabilecek. Kullanıcılar tek kullanımlık mesajı açtığında "Bu bir kaybolan mesajdır" uyarısı gelmediğinden mesajın kaybolup kaybolamayacağını bilemeyecek.

BİR KEZ GÖRÜNTÜLE

Uygulama, kullanıcıların ekran görüntüsü almasını engellemeyecek. Mesaj gönderilirken "Bir Kez Görüntüle" seçilirse, içerik gönderenin sohbetinden ve alıcının sohbetinden kaybolacak. Android kullanıcıları için özellik, grup sohbetleri için de mevcut olacak.