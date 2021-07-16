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    • Teknoloji
    • 16.07.2021 14:01
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    • 16.07.2021 14:01
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    Instagram nasıl dondurulur? Mobil ve bilgisayardan Instagram hesap silme, kapatma, dondurma işlemleri nasıl yapılır?

    Teknoloji severler ve sosyal medya kullanıcıları tarafından sıklıkla Instagram nasıl dondurulur? Sorusunun yanıtı araştırılıyor. Herhangi bir nedenden dolayı Instagram hesabını geçici olarak silmek, dondurmak ara vermek isteyenlerin yanı sıra tamamen silmek, kapatmak isteyenler de oluyor. Peki bu işlemler nereden yapılıyor? Mobil ve bilgisayardan Instagram hesap slime, kapatma, dondurma işlemleri nasıl yapılır?

    takvim.com.tr
    Instagram nasıl dondurulur?

    Instagram nasıl dondurulur? Mobil ve bilgisayardan Instagram hesap slime, kapatma, dondurma işlemleri nasıl yapılır? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Tüm dünyada milyonlarca kişi tarafındna kullanılan Instagram hesabını kapatmak, dondurmak isteyenlerin merak ettikleri tüm bilgileri yöntemleri haberimizin içeriğinde bulabilirsiniz.

    INSTAGRAM HESABI NASIL KAPATILIR?

    İnstagram.com'a bir mobil tarayıcıdan veya bilgisayardan giriş yapın. Instagram hesabınızı Instagram uygulamasının içinden geçici olarak kapatamazsınız.

    Sağ üst kısımdaki simgesine dokunun veya tıklayın ve "Profili Düzenle"yi seçin.

    Ekranda aşağıya inin, sağ alttaki Hesabımı geçici olarak "kapat"a dokunun veya tıklayın.

    "Hesabını neden kapatıyorsun?" Sorusunun yanındaki açılır menüden bir seçim yapın ve şifrenizi tekrar girin. Hesabınızı kapatma seçeneği, sadece menüden bir sebep seçtiğinizde görünür.

    Hesabı Geçici Olarak Kapat'a dokunun veya tıklayın.

        1: Instagram hesabınıza giriş yaptıktan sonra sağ üst bölgede yer alan insan silüetine benzer simgeye tıklayın ve ardından açılan sayfadan "profili düzenle" seçeneğini tercih edin.

        2: Açılan yeni sayfada sağ tarafta en altta yer alan "Hesabımı geçici olarak kapat" butonuna tıklayın.

        3: Geçici olarak kapatma sayfasında yer alan seçeneklerden dilediğinizi tercih edin ve kırmızı düğmeye basın.

        4: Instagram hesabı geçici olarak kapalı konuma geçerken hesaba yeniden giriş yapıldığı takdirde aktif hale gelecek ve takipçiler tarafından görülmeye devam edecek.
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