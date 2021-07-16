Instagram nasıl dondurulur? Mobil ve bilgisayardan Instagram hesap silme, kapatma, dondurma işlemleri nasıl yapılır?

Instagram nasıl dondurulur? Mobil ve bilgisayardan Instagram hesap slime, kapatma, dondurma işlemleri nasıl yapılır? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Tüm dünyada milyonlarca kişi tarafındna kullanılan Instagram hesabını kapatmak, dondurmak isteyenlerin merak ettikleri tüm bilgileri yöntemleri haberimizin içeriğinde bulabilirsiniz.
INSTAGRAM HESABI NASIL KAPATILIR?
İnstagram.com'a bir mobil tarayıcıdan veya bilgisayardan giriş yapın. Instagram hesabınızı Instagram uygulamasının içinden geçici olarak kapatamazsınız.
Sağ üst kısımdaki simgesine dokunun veya tıklayın ve "Profili Düzenle"yi seçin.
Ekranda aşağıya inin, sağ alttaki Hesabımı geçici olarak "kapat"a dokunun veya tıklayın.
"Hesabını neden kapatıyorsun?" Sorusunun yanındaki açılır menüden bir seçim yapın ve şifrenizi tekrar girin. Hesabınızı kapatma seçeneği, sadece menüden bir sebep seçtiğinizde görünür.
Hesabı Geçici Olarak Kapat'a dokunun veya tıklayın.