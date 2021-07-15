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    • Teknoloji
    • 15.07.2021 12:28
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    • 15.07.2021 12:28
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    TOGG ne zaman seri üretime geçecek? TOGG Bursa Gemlik fabrika inşaatı ne zaman bitecek? Yerli otomobil üretimi...

    TOGG ne zaman seri üretime geçecek? Sorusunun yanıtı gündemde sıklıkla araştırılır oldu. Türkiye’nin yerli otomobilinin üretileceği tarihi merakla bekleyenler için heyecanlandıran bir açıklama geldi ve Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) sosyal medya hesabından bu tarihi duyurdu. Peki 18 Temmuz 2020’de başlayan TOGG Bursa Gemlik fabrika inşaatı ne zaman bitecek? Türkiye’nin yerli otomobilini dört gözle bekleyenler için son gelişmeler…

    takvim.com.tr
    TOGG ne zaman seri üretime geçecek?

    TOGG ne zaman seri üretime geçecek? TOGG Bursa Gemlik fabrika inşaatı ne zaman bitecek? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sklıkla yapılır oldu. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) sosyal medyadan yaptığı duyuru ile heyecanlandırdı ve fabrika inşaatının tamamlanacağı tarih de bu açıklama ile netleşmiş oldu. Türkiye'nin elektrikli yerli otomobil geliştirmeleri TOGG tarafından devam ediyor, işte son durum…

    TOGG SERİ ÜRETİM TARİHİ BELLİ OLDU!

    Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Gemlik Tesisi'nde 18 Temmuz 2020'de başlayan inşaat çalışmaları plan dahilinde ilerliyor. Tesisin gelecek yıl sonunda üretime hazır hale gelmesi bekleniyor.

    TOGG BURSA GEMLİK İNŞAATI NE ZAMAN BİTECEK?

    TOGG'dan yapılan açıklamaya göre, aynı çatı altında topladığı fonksiyonları, akıllı ve çevreci özellikleriyle "bir fabrikadan daha fazlası" olarak tanımlanan TOGG Gemlik Tesisi'nde inşaat çalışmaları birinci yılını doldurdu

    Şirket, zemin iyileştirmeyle başladığı inşaat çalışmalarında bir yılın sonunda çatı kapama sürecine geçti. Eylül sonunda tüm tesisin çatı kapama işlemlerinin tamamlanması planlanıyor.

    Bir yıllık inşaat çalışmalarında arıtma, montaj, enerji, boya, gövde, giriş ve batarya birimlerinin temel güçlendirme çalışmaları tamamlanarak, üst yapı çalışmalarına geçildi. Uzun terminli ekipman siparişlerinin verildiği TOGG Gemlik Tesisi'nde üretim ve montaj hatlarının kurulmasıyla 2022'nin son çeyreğinde ilk seri otomobilin banttan indirilmesi hedefleniyor.

    Tesiste üretim kapasitesi yıllık 175 bin adede ulaştığında toplam 4 bin 300 kişiye istihdam sağlanacak.

        Bir yılda yapılan çalışmalar

        TOGG Gemlik Tesisi'nde bir yılda temel demir ve beton imalatının tamamı bitti. Çelik kolon imalatlarının yüzde 40'ı, yapısal çelik imalatının yüzde 17'si tamamlandı.

        Gövde tesisinde temel demir ve beton imaları tamamlanırken, prefabrik kolon imalatında yüzde 95, yapısal çelik imalatında yüzde 22 ilerleme sağlandı.

        Montaj tesisinde temel demir imalatının yüzde 97'si, temel beton imalatının yüzde 90'ı, prefabrik kolon imalatının yüzde 47'si, temel altı yalıtımın tümü tamamlandı. Enerji tesisinde ise temel demir ve beton imalatı bitti.
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