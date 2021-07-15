TikTok Spotify premium nasıl alınır? TikTok ücretsiz Spotify premium kodu nasıl kullanılır, nereye yazılır?

ÜCRETSİZ SPOTİFY PREMIUM KODU NASIL ALINIR?



Tabi bu fırsattan yararlanmak için bazı şartları karşılayabiliyor olmanız gerekiyor. Söz konusu kullanıcıların yaşının 18 veya daha büyük olması gerekirken, daha önceden Spotify Premium'a abone olmamaları da gerekmekte. Yani daha önce Premium hesaba sahip olmadıysanız ve yaş kriterini karşılıyorsanız, üç ay boyunca ücretsiz deneyebilirsiniz.