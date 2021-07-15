TikTok Spotify premium nasıl alınır? TikTok ücretsiz Spotify premium kodu nasıl kullanılır, nereye yazılır? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Türkiye, İngiltere, Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Polonya ülkelerindeki TikTok kullanıcıları 3 ay süreyle Spotify'ı premium olarak kullanabilecekleri müjdesini duyduktan sonra konu gündemde yoğun ilgi görmeye başladı. İşte ayrıntılar…
ÜCRETSİZ SPOTİFY PREMIUM KODU NASIL ALINIR?
Tabi bu fırsattan yararlanmak için bazı şartları karşılayabiliyor olmanız gerekiyor. Söz konusu kullanıcıların yaşının 18 veya daha büyük olması gerekirken, daha önceden Spotify Premium'a abone olmamaları da gerekmekte. Yani daha önce Premium hesaba sahip olmadıysanız ve yaş kriterini karşılıyorsanız, üç ay boyunca ücretsiz deneyebilirsiniz.
1 – ) TikTok uygulamasına giriş yapın ve arama bölümüne "Spotify" yazın.
2 – ) Arama sonuçlarının en üstünde 3 ay ücretsiz Spotify Premium fırsatı ile alakalı bir görsel karşınıza çıkacak. Bu görsel Spotify'ın resmi TikTok hesabının hemen üst kısmında yer alıyor.
3 – ) Görsele tıkladıktan sonra 18 yaşında veya daha büyük olmanız gerektiğini belirten bir uyarı ile karşılaşacaksınız. "Kabul et ve Devam et" butonuna tıkladıktan sonra açılan sayfanın alt kısmında yer alan promosyon kodunu kullanarak 3 ay boyunca ücretsiz Spotify Premium kullanmanızı sağlayacak promosyon koduna ulaşabilirsiniz.