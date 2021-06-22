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    • Teknoloji
    • 23.06.2021 01:18
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    • 23.06.2021 01:18
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    Gündemde sıklıkla araştırılanlar arasında , , ? Sorusu yer alıyor. Gün içerisinde pek çok numaradan aranabiliyoruz ve tanınmayan numaraları genellikle dolandırıcı olmasına karşın açmamak ve internet üzerinden kime ait olduğunu sorgulamak arama motorları üzerinden sıklıkla yapılanlardan biri oluyor. , , ekranına haberimizin içeriğinden ulaşabilirsiniz. Her operatöre göre bu işlem farklılık göstermektedir, işte detaylar…

    takvim.com.tr
    Numaradan isim sorgulama, bulma, öğrenme nasıl yapılır?

    Numaradan isim sorgulama, bulma, öğrenme nasıl yapılır? Turkcell, Türk Telekom, Vodafone bilinmeyen numara sorgulama ekranı sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Farklı operatörde yer alan kullanıcılar gün içerisinde arandıkları numaraların kimlere ait olduğunu öğrenmek istiyor ve bu konuda araştırmalar yapıyor. Turkcell, Türk Telekom, Vodafone tanınmayan numaraların bilgisine nasıl ulaşılır?

    TÜRK TELEKOM NUMARA SORGULAMA NASIL YAPILIR?

    Bu servise, *100# menüsünden, TT MobilWAP'tan, WEB sayfasında İşlemler menüsünden, BenimMenüm üzerinden, 11855'i arayarak ya da 11855'e SMS gönderek erişebilirsiniz. Böylece numarasını bilmek istediğiniz tanıdıklarınıza ulaşabilir, sizi arayan numaraların kime ait olduğunu öğrenebilir, siz de numaranızı Bilinmeyen Numaralar Rehberi'ne kaydederek yakınlarınızın size ulaşmasını sağlayabilirsiniz.

    Aradığınız isim/soyad veya TT Mobil numara bilgisinin size ulaşması için, ilgili abonenin "Bilinmeyen Numaralar Rehberi"ne kayıt yaptırmış olması gereklidir.

    11855'i arayarak:

    11855 numarasını arayarak numaraya ya da isme göre arama yapabilir, kişisel kayıt işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

    11855'e SMS göndererek:

    İsme göre arama yaparken aralarında birer boşluk bırakarak ISIM SOYADI yazarak 11855'e SMS olarak gönderebilirsiniz. KAYIT yazıp 11855'e SMS gönderdiğinizde rehbere numaranızı kaydedebilir, IPTAL yazıp gönderdiğinizde ise rehberden numaranızı çıkarabilirsiniz.

    *100# ile: *100# tuşlaması yaparak ulaştığınız *100# menüsünde İşlemler'in içinden Bilinmeyen Numaralar Servisi'ne ulaşabilir, kayıt, isme ve numaraya göre sorgulama işlemlerinizi yapabilirsiniz.

    BenimMenüm ile:

    64 KB SIM kartınızın içinde yer alan BenimMenüm'den Bilinmeyen Numaralar Servisi'ne ulaşabilir, kayıt, isme ve numaraya göre sorgulama işlemlerinizi yapabilirsiniz.

    Web üzerinden:

    www.turktelekom.com.tr sayfasında İşlemler menüsünden Bilinmeyen Numaralar Servisi'ne ulaşabilir, kayıt, isme ve numaraya göre sorgulama işlemlerinizi yapabilirsiniz.

        VODAFONE BİLİNMEYEN NUMARA ÖĞRENME

        Vodafone aboneleri Bilinmeyen Numaralar Servisine, 7048'e kısa mesaj göndererek ulaşabilirler.

        Bunun için abone;

        mesajına KIM yazar
        bir karakter boşluk bırakır ya da * tuşlar
        10 haneli Vodafone gsm numarasını yazar
        7048'e gönderir.
        Sorgulanan abone bilgilerinin verilmesini kabul etmişse, talep yapan aboneye ilgili numaranın hangi isimle kayıtlı olduğu bilgisi kısa mesajla gönderilir.

        Telekomünikasyon Kurumu 20.12.2006 tarih ve 2006/DK-08/775 sayılı kararı gereğince, Bilinmeyen numaralar danışma hizmetine 31.03.2007 tarihinden itibaren sadece "11842" numarasından ulaşım sağlanacaktır.

        Bilinmeyen Numaralar Danışma Hizmeti vermek üzere Telekomünikasyon Kurumu tarafından yetkilendirilecek olan yeni firmaların beş haneli numaraları, bu numaralar hizmete girdiğinde ayrıca duyurulacaktır.

        TURKCELL GİZLİ NUMARA SORGULAMA

        Bilinmeyen Numaralar Servisi ile yalnızca Turkcell Rehber'de kayıtlı kişileri ve numaralarını sorgulayabilirsiniz.
        Numaranızı, Turkcell Rehber'e dahil etmek için REHBER AKTIF yazıp 2200'a gönderebilirsiniz.
        Rehbere kayıt durumunuzu öğrenmek için REHBER yazıp 2200'a gönderebilirsiniz.
        Rehbere kayıt işlemi ücretsizdir
        Kime ait olduğunu öğrenmek istediğiniz Turkcell numarasını yazıp 2200'a göndererek; (Örnek: 5XXXXXXXXX -> 2200 , KIM 5XXXXXXXXX->2200 ya da 5XXXXXXXXX KIM ) sorgulayabilirsiniz. 2200'a gönderdiğiniz bilinmeyen numara sorguları tüm vergiler dahil 4.99 TLdir.
        Turkcell hatlı cep telefonunuzdan 11832'ye yapacağınız aramanın ücreti ise dakika başına KDV ve ÖİV dahil 2,20TL'dir.
        Numaranızı Turkcell Rehber'den çıkarmak için, REHBER IPTAL yazıp 2200'a gönderebilirsiniz.
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