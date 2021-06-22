Çinli kaynaklar tarafından sağlanan raporlara göre iPhone SE 3, genel olarak eski neslin tasarımını devam ettirecek ve çok büyük değişikliklere uğramayacak.Rapora göre iPhone SE 3, ön tarafında Touch ID parmak izi tanıma, ana sayfa düğmesi gibi eski özellikleri barındırmaya devam edecek. Bunun yanı sıra cihaz tekli arka kamera ile donatılacak ve 4.7 inç boyutunda LCD ekran ile gelecek.

Apple'ın "SE" çatısı altında geliştirdiği akıllı telefonları genelde bütçe dostu olarak adlandırılabilir. Zira şirket bu telefonlarında pek çok özellikten kısarak fiyatı daha uygun hale getiriyor. Ancak bu sene Apple farklı bir strateji izleyerek daha gelişmiş özelliklere sahip iPhone SE Plus modelini de piyasaya sürecek.

Tanınmış Apple analistlerinden Guo Mingchi'ye göre iPhone SE Plus; delikli ekran, ekran altı kamera ve diğer gelişmiş özelliklerle gelecek. Ancak bu telefonun en az 2022 yılında piyasaya çıkması bekleniyor.