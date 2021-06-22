Özellikle teknoloji severler tarafından iPhone SE 3 ne zaman çıkacak? Sorusunun yanıtı yoğun bir şekilde araştırılır oldu. Apple yeni modellerini üreterek satışa sunmaya devam ediyor ve bu modeller hakkındaki bilgiler de merak konusu oluyor. Bir süredir heyecanla gelmesi beklenen iPhone SE 3 tarihi belli oldu mu? iPhone SE 3 özellikleri neler, fiyatı ne kadar? İşte konuya dair son gelişmeler…
İPHONE SE 3 NE ZAMAN ÇIKACAK?
Henüz tarih belli olmadı, fiyat da açıklanmadı.
İPHONE SE 3 ÖZELLİKLERİ NELER?
iPhone SE 3'ün yeni özelliklerine dair bazı spekülasyonlar var. Öncelik verilen güncellemeleri sırasında il olarak yonga seti geliyor. Yonga seti; anakart üzerindeki donanımları ve arabirimleri yöneten, aralarında veri akışını sağlayan bir tip işlemcidir.
Bir başka özelliği ise A14 Bionic Chipset özelliği. Bu özellik sayesinde
Önceki nesillere göre aynı sayıda çekirdek, daha yüksek performans sağlayacak
Tamamen yenilenmiş grafik işlemciliği ile sürdürülebilir maksimum performansını mümkün olan en düşük güçte gerçekleştireceğini söylüyor.
Yüksek yapay zeka performansı
Daha düşük güç tüketimi
Cihazın ayrıca 5G yetenekleri ve Wi-Fi 6 Destek Bandı ile birlikte gönderilmesi bekleniyor. iPhone SE 3 için depolama boyutlarının 64 GB, 128 GB ve 256 GB olduğu öne sürülmüştür.