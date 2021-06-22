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    • Teknoloji
    • 22.06.2021 10:00
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    • 22.06.2021 10:00
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    ? Android uygulama çöktü mü? Telefonda Google neden çalışmıyor?

    Sabahın ilk saatleriyle 'da kullanıcılar "Google sürekli olarak duruyor. Uygulamayı kapat. Geri bildirim gönder." şeklinde bildirimle karşı karşıya geldi. Pek çok kullanıcı sabahın ilk saatlerinden bu yana sorunun çözümü merak ediliyor. Peki, ? Android Google uygulama çöktü mü? Telefonda Google neden çalışmıyor? İşte merak edilenler...

    Google neden açılmıyor?

    Google'da çeşitli hatalar meydana geldiğini bildiriliyor. Dünyanın en büyük arama motorlarından birisi olan Google'da yaşanan sorunun kaynağı sabah saatlerinden itibaren merak konusu oldu ve çözümü son dakikalarda çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Peki, Google neden açılmıyor? Android Google uygulama çöktü mü? Telefonda Google neden çalışmıyor? İşte bilgiler...

    GOOGLE DURDURULDU HATASI NEDİR?

    Google kullanıcıları uygulama sürekli olarak duruyor hatasıyla karşı karşıya geliyor. Soruna dair henüz açıklama yapılmazken konu hakkında henüz açıklama yapılmadı.

    İşte sorunun çözümü hakkında merak edilenler;

    GOOGLE HAKKINDA

    Google, internet araması, çevrim içi bilgi dağıtımı, reklam teknolojileri ve arama motorları için yatırımlar yapan çok uluslu Amerikan anonim şirketi. İnternet tabanlı hizmet ve ürünler geliştirir, ek olarak bunlara ev sahipliği yapar.

    GOOGLE SÜREKLİ OLARAK DURUYOR HATASI ÇÖZÜMÜ NEDİR?

    Android sürekli olarak duruyor hatası için Google, hatanın Android System Webview'den kaynaklandığını kabul etti. Söz konusu hataların özellikle Samsung Galaxy kullanıcılarını etkilediği ama Android genelinde bir sorun olduğu bildirildi.

    Google sözcüsündenyapılan açıklamada, "Android'deki WebView'ın bazı uygulamalarda çökmeye sebep olduğunun farkındayız. Bu sorunu çözmek için çalışıyoruz" dedi.

        ANDROİD DURDURULDU HATASI ÇÖZÜMÜ NEDİR?

        Android yüklü telefonlarda uygulamaların kendi kendine donması kullanıcıların sorun yaşamasına neden oldu. Özellikle Twitter, Gmail ve Instagram'ın mobil uygulaması gibi çeşitli uygulamalarda sorun yaşanıyor. İnternet içeriğinin uygulamada görünmesini sağlayan arayüz Android System Webview'dan kaynaklanan hatayı iki şekilde çözebilirsiniz:

        Birincisi uygulamayı telefondan kaldırmak. Ancak bazı telefonlarda bu seçeneğin bulunmadığı gelen şikayetler arasında. Ayrıca daha sonra yeniden uygulamayı indirmeniz gerekecek.

        İkinci seçenek ise uygulamayı geçici olarak durdurmak. Bunun için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

        Ayarlardan, Uygulamalar bölümüne gidin. Android System Webview'ı bulup açın. Sol altta Devre Dışı Bırak seçeneğine tıklayın. Eğer bu seçeneği göremiyorsanız sağ üstteki üç noktaya tıklayıp güncellemeleri kaldır seçeneğini de kullanabilirsiniz. Uygulamayı devre dışı bırakın.

        -Ayarlar>Uygulamalar>Android Sistem WebView'a tıklayın.

        -Açılan sekmede üst kısımda bulunan üç noktaya tıklayın.

        -Güncellemeleri kaldırı tıklayın.

        -İşlemi onaylayın ve telefonunuzu yeniden başlatın.

        Bu bahsettiğimiz işlem aşağı yukarı neredeyse tüm Android telefonlarda benzerdir. Sadece güncellemeleri kaldırmanız yeterli. Eğer Android WebView uygulamasını devre dışı bırakırsanız, birçok uygulamada sorunlar yaşayabilirsiniz. Eğer bu işlem işe yaramazsa, Chrome tarayıcısının güncellemesini kaldırabilirsiniz. Ancak bu durum Android 10'un altındaki Android sürümleri için geçerli.

            ANDROİD UYGULAMA DURDURDU HATASI İÇİN DİĞER ÖNERİLER

            -Uygulama verilerini temizlemek,

            -Uygulamayı silip yeniden yüklemek,

            -Telefonu kapatıp açmak,

            -Fabrika ayarlarına döndürmek.
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            Haberler Teknoloji Google neden açılmıyor? Android Google uygulama çöktü mü? Telefonda Google neden çalışmıyor?