Google'da çeşitli hatalar meydana geldiğini bildiriliyor. Dünyanın en büyük arama motorlarından birisi olan Google'da yaşanan sorunun kaynağı sabah saatlerinden itibaren merak konusu oldu ve çözümü son dakikalarda çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Peki, Google neden açılmıyor? Android Google uygulama çöktü mü? Telefonda Google neden çalışmıyor? İşte bilgiler...

GOOGLE DURDURULDU HATASI NEDİR?

Google kullanıcıları uygulama sürekli olarak duruyor hatasıyla karşı karşıya geliyor. Soruna dair henüz açıklama yapılmazken konu hakkında henüz açıklama yapılmadı.

İşte sorunun çözümü hakkında merak edilenler;