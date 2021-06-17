Pandemide uzak cihaz kullanımı yayıldı: Verilerini korumak isteyen şirketlere 5 öneri geldi

Sürekli gelişmekte olan teknolojiler ya da Coronavirüs ile birlikte gelen yeni çalışma ortamları şirketlerin uzak cihaz kullanımına geçiş sürecini hızlandırırken; hackerler yeterli siber güvenlik önlemi bulunmayan şirketleri çeşitli hasarlarla baş başa bırakıyor.
Yapılan araştırmalar, 2020'de şirketlerin yüzde 52'sinin uzak cihazlara yönelik kötü amaçlı yazılım tehdidine maruz kaldığını ve bu saldırıların yüzde 37'sinin saldırıdan sonra kurumsal e-postalara, yüzde 11'inin ise bulut depolama alanına erişmeye devam ettiğini gösteriyor. Yaşanan siber güvenlik olaylarına karşı şirketleri uyaran Komtera Teknoloji Kanal Satış Direktörü Gürsel Tursun, uzak operasyonlarda başarılı olmak için 5 siber güvenlik önerisinde bulundu:
1- Bütün verileriniz için koruma sağlarken, önem sıralarını da belirleyin ve en önemli olanların direncini artırın.