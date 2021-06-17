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    Pandemide uzak cihaz kullanımı yayıldı: Verilerini korumak isteyen şirketlere 5 öneri geldi

    Pandemide uzak cihaz kullanımının yaygın hale gelmesiyle şirketler için güvenlik tehditleri de büyüdü. Bu süreçte verilerini korumak isteyen şirketlere 5 öneri geldi...

    Hackerları uzak tutun

    Sürekli gelişmekte olan teknolojiler ya da Coronavirüs ile birlikte gelen yeni çalışma ortamları şirketlerin uzak cihaz kullanımına geçiş sürecini hızlandırırken; hackerler yeterli siber güvenlik önlemi bulunmayan şirketleri çeşitli hasarlarla baş başa bırakıyor.

    Yapılan araştırmalar, 2020'de şirketlerin yüzde 52'sinin uzak cihazlara yönelik kötü amaçlı yazılım tehdidine maruz kaldığını ve bu saldırıların yüzde 37'sinin saldırıdan sonra kurumsal e-postalara, yüzde 11'inin ise bulut depolama alanına erişmeye devam ettiğini gösteriyor. Yaşanan siber güvenlik olaylarına karşı şirketleri uyaran Komtera Teknoloji Kanal Satış Direktörü Gürsel Tursun, uzak operasyonlarda başarılı olmak için 5 siber güvenlik önerisinde bulundu:

    1- Bütün verileriniz için koruma sağlarken, önem sıralarını da belirleyin ve en önemli olanların direncini artırın.

        2- Güvenlik sisteminizin hangi kısımlarında eksikliklerin olduğunu ortaya çıkarmak için güvenlik ekibinizde iyi niyetli hackerlar bulundurun ve onlarla siber saldırı simülasyonları düzenleyerek analiz yapın.

        3- En yeni teknolojileri kullanın. Güncel teknolojilerle oluşturulmuş, ileri davranış gözlemleme teknikleri kullanan programlardan faydalanın ve savunma sistemlerinizi otomatik hale getirin.

        4- Tehditleri gerçek bir saldırıya dönüşmeden avlayın. Güvenlik durumunuzu ve hareketleri sürekli inceleyip anormal aktiviteleri sürekli takip ederek saldırı ihtimalini azaltın.
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            Haberler Teknoloji Pandemide uzak cihaz kullanımı yayıldı: Verilerini korumak isteyen şirketlere 5 öneri geldi