Pandemide uzak cihaz kullanımı yayıldı: Verilerini korumak isteyen şirketlere 5 öneri geldi

Yapılan araştırmalar, 2020'de şirketlerin yüzde 52'sinin uzak cihazlara yönelik kötü amaçlı yazılım tehdidine maruz kaldığını ve bu saldırıların yüzde 37'sinin saldırıdan sonra kurumsal e-postalara, yüzde 11'inin ise bulut depolama alanına erişmeye devam ettiğini gösteriyor. Yaşanan siber güvenlik olaylarına karşı şirketleri uyaran Komtera Teknoloji Kanal Satış Direktörü Gürsel Tursun, uzak operasyonlarda başarılı olmak için 5 siber güvenlik önerisinde bulundu: