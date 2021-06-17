ABD ile Çin arasındaki askeri ve jeopolitik rekabet giderek kızışırken ABD Kara Kuvvetleri Komutanlığı, özellikle de Çin'e karşı geliştirildiği iddia edilen OÇAL sisteminin ilk testini Oklahoma'nın Fort Sill Askeri Üssü'nde gerçekleştirdi.
Kara Kuvvetlerinin paylaştığı görüntüde HIMARS roket sistemlerinin daha gelişmiş ve insansız versiyonu OÇAL sisteminin, bir HIMARS sistemi ile C-130 uçağıyla bölgeye indirilmesi yer alıyor.
Simülasyonda Pasifik bölgesinde bir ada olarak gösterilen alana indirildikten sonra HIMARS sistemi bölgedeki temsili düşman gemilerini, insansız roket fırlatma sistemi de menzili 500 kilometreyi aşan füzelerle bölgedeki adada kurulu hava savunma sistemlerini, kısa menzilli roketlerle de bölgedeki temsili düşman gemilerini hedef alıyor.