iPhone 13 Türkiye fiyatı ne kadar? Sorusu gündemde merak edilen konular arasında yer aldı. 2021 yılının son aylarında tanıtılması beklenen iPhone 13 serisi hakkında sosyal medyada sızıntılar ortaya çıkmaya başladı. iPhone 13 fiyat listesi ve bazı özellikleri hakkında bilgiler sızdırıldı. Peki, iPhone 13 Türkiye fiyatı ne kadar? iPhone 13 ne zaman çıkacak? İşte teknoloji devinin yeni modeli hakkında detaylı bilgiler!
iPHONE 13 ÖZELLİKLERİ
Telefonun kamera modülü çok daha büyük ve daha gelişmiş görüntüler kaydetmeyi sağlayacak. Öte yandan en önemli değişikliklerden biri de kesinlikle 'çentik tasarımının küçülecek' olması. Akıllı telefonun ortaya çıkan görüntüsünde, önceki sızdırılan görüntülerin oldukça benzediğini görüyoruz.
Telefonun çelik çerçevelerine ek olarak lens ve modüllerinin gelişmiş olacağı belirtiliyor. Serinin aynı zamanda iPhone 13 yerine iPhone 12S olarak adlandırılacağı söyleniyor.
Yeni iPhone 13 Pro Max'in bataryası 12'deki versiyona göre 665 mAh daha fazla olacak. Bu da yüzde 15'ten fazla bir artış anlamına geliyor.
Cnet tarafından yapılan haberde telefonun olası fiyatları da listeleniyor. Şimdi ise çapraz kamera lensi kurulumu ile bizleri turuncu tonlarında bir iPhone 13 karşılıyor. Daha önce görmediğimiz bir renk ile sızdırılan telefon, gerçekten de dikkat çekecek gibi duruyor. Apple özellikle renk konusunda iPhone 13 serisinde iddialı olacak, zira pembe tonlarında da bir iPhone 13'ün sızdırıldığını görmüştük.
Twitter hesabı üzerinden yeni iPhone 13 rengini paylaşan Ian Zelbo, daha önce de farklı detaylarıyla telefon serisine bakış atmamızı sağlamıştı.