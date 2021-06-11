TRT 1 BISS Key 2021! TRT 1 uydudan şifresiz nasıl izlenir? 11 Haziran TRT 1 yayın akışını sorgulayan futbol severler, kanalın uyduda şifreye girecek olması nedeniyle BISS Key'le ilgili bilgi almak istiyor. Evlerinde uydu alıcısı bulunduran futbolseverler için bazı maçları izlemek sorun olabiliyor. Uluslararası yayıncılık kuralları gereği, uydu cihazları maçlar esnasında şifreye giriyor. Peki; 2021 güncel TRT 1 BISS Key nasıl?
11 HAZİRAN TRT 1 YAYIN AKIŞI!
19:55 Doğrusu Ne?
21:20 UEFA EURO 2020 Açılış Serenomisi
21:55 Türkiye - İtalya
TRT 1 Biss Key ayarı nasıl yapılır?
1. TRT1'i açtığınızda şifreleme problemiyle karşılaşan kullanıcıların
TRT 1 Biss Key bilgilerini girmeleri gereecek. Biss Key girmeden önce bilinmesi gerekenlerin başında, uydu alıcısının Biss Key kırabilme özelliğine sahip olup olmadığı geliyor. Şifreyi kırabilmek için uydu alıcınızın Biss şifre çözebilme özelliğine sahip olması gerekmektedir. Eğer uydu alıcınızın şifre çözme özelliği açık durumda değilse, uydu alıcınızı aldığınız yetkili servisten destek isteyiniz.
2. Uydu alıcınızın menüsünde 'CAS', 'Key Girişi', 'CAS System', 'CAS Keys' veya benzer bir isimle yer alan KEY girişi menüsüne gelin.3. Açılacak menüde yer alan şifreleme tiplerinden (Şifre Tipi, Cas Type veya benzer bir isimdeki seçenek) Biss olanını seçin.
4. Açılacak menüde yer alan talimatları uygulayarak aşağıdaki değerleri girin.
TRT için; Biss ID: 0x1FFF ya da 0x1FFE (eğer 6 haneli ise Biss ID 0x001FFF ya da 0x001FFE olarak girilmelidir)