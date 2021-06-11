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    • Teknoloji
    • 11.06.2021 21:16
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    • 11.06.2021 21:16
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    11 Haziran TRT 1 yayın akışı! TRT 1 BISS Key 2021! ?

    11 Haziran TRT 1 yayın akışı! ? 20201 merak edilen konulardan birisi oldu. EURO 2020 turnuvasının başlamasıyla birlikte, TRT 1 ekranlarını uydudan izlemek isteyenler konuyla ilgili araştırma yapıyor.

    takvim.com.tr
    TRT 1 BISS Key 2021! TRT 1 uydudan şifresiz nasıl izlenir?

    TRT 1 BISS Key 2021! TRT 1 uydudan şifresiz nasıl izlenir? 11 Haziran TRT 1 yayın akışını sorgulayan futbol severler, kanalın uyduda şifreye girecek olması nedeniyle BISS Key'le ilgili bilgi almak istiyor. Evlerinde uydu alıcısı bulunduran futbolseverler için bazı maçları izlemek sorun olabiliyor. Uluslararası yayıncılık kuralları gereği, uydu cihazları maçlar esnasında şifreye giriyor. Peki; 2021 güncel TRT 1 BISS Key nasıl?

    11 HAZİRAN TRT 1 YAYIN AKIŞI!

    19:55 Doğrusu Ne?

    21:20 UEFA EURO 2020 Açılış Serenomisi

    21:55 Türkiye - İtalya

    TRT 1 Biss Key ayarı nasıl yapılır?

    1. TRT1'i açtığınızda şifreleme problemiyle karşılaşan kullanıcıların

    TRT 1 Biss Key bilgilerini girmeleri gereecek. Biss Key girmeden önce bilinmesi gerekenlerin başında, uydu alıcısının Biss Key kırabilme özelliğine sahip olup olmadığı geliyor. Şifreyi kırabilmek için uydu alıcınızın Biss şifre çözebilme özelliğine sahip olması gerekmektedir. Eğer uydu alıcınızın şifre çözme özelliği açık durumda değilse, uydu alıcınızı aldığınız yetkili servisten destek isteyiniz.

    2. Uydu alıcınızın menüsünde 'CAS', 'Key Girişi', 'CAS System', 'CAS Keys' veya benzer bir isimle yer alan KEY girişi menüsüne gelin.3. Açılacak menüde yer alan şifreleme tiplerinden (Şifre Tipi, Cas Type veya benzer bir isimdeki seçenek) Biss olanını seçin.

    4. Açılacak menüde yer alan talimatları uygulayarak aşağıdaki değerleri girin.

    TRT için; Biss ID: 0x1FFF ya da 0x1FFE (eğer 6 haneli ise Biss ID 0x001FFF ya da 0x001FFE olarak girilmelidir)

        Biss TP: 11919/24444 (V) (Bazı modellerde bu sorulmamaktadır.)

        Key Değeri: 10000000000000 (eğer 12 hane varsa key değeri 100000000000 olmalıdır.)

        5. Şifreyi kaydedip (Kaydet, Tamam, Save veya OK) menüden çıkın.

        6. Şifreyi kaydettiğiniz halde yine izleyemiyor ve hâlâ 'kanal şifreli' gibi bir uyarı ile karşılaşıyorsanız uydu alıcınızı kapatıp açın.

        7. Eğer alıcınız hala şifreyi çözemiyorsa lütfen cihazınızı satın aldığınız yetkili servisten destek isteyin.

        TRT 1 Biss Şifresi;

        Biss ID: 0×1FFE (Biss ID Menüsü 6 Haneli İse 0×001FFE olarak girilmelidir.)

        Biss TP: 11919 / 244444 (V) (Bazı Uydu Cihazlarında Bu Seçenek Bulunmamaktadır.)

        Key Değeri: 1 00 00 00 00 00 00 (Cihazınızda Key Değeri Atayacağınız Aralıklar 12 Haneden Fazla İse Sonuna 0 "SIFIR" Koyarak Tamamlayabilirsiniz / Doldurabilirsiniz.)

        TRT 1 Uydu Frekans Bilgileri

        Uydu Adı Frekans POL Sembol FEC

        Türksat 4A Batı 42ºE / Türkiye – Avrupa 11.958 V 27500 5/6
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        Haberler Teknoloji 11 Haziran TRT 1 yayın akışı! TRT 1 BISS Key 2021! TRT 1 uydudan şifresiz nasıl izlenir?