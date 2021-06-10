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    • Teknoloji
    • 10.06.2021 23:45
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    • 10.06.2021 23:46
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    ve VAN 43 hatası nedir? ? ?

    ve VAN 43 hatası nedir? Popüler FPS oyunlarından birisi olan ? Valorant oyuncuları akşam saatlerinde bir sürprizle karşılaştı. Oyundaki kişiler maç esnasında hata alarak oyundan atıldı. yla karşılaşan oyuncular bu problemin çözümünü araştırıyor.

    takvim.com.tr
    Valorant VAN 68 hatası nedir? Valorant çöktü mü? Valorant neden çöktü?

    Valorant VAN 68 hatası nedir? Valorant çöktü mü? Dünya üzerinde milyonlarca oyuncuya sahip olan Valorant kullanıcıları büyük bir sorunla karşılaştı. Maç esnasında oyunun çökmesi dolayısıyla dünya genelinde Valorant serverlarına erişimde sıkıntı yaşandı. Peki; Valorant VAN 68 hatası nedir?

    VALORANTN NEDEN ÇÖKTÜ?

    Valorant'ın yeni ajanının tanıtılmasının ardından oyunun çökmesi, oyun yapımcılarının bir sürpriz yapabileceğini düşündürdü. Bilindiği üzere, Valorant'a yeni gelecek karakter, "hacker" özellikleri taşıyacak. Konuyla ilgili resmi bir paylaşım yapılmadı.

    VALORANT VAN 68 HATASI NEDİR?

    Hata kodu 68, Valorant istemcisi sunucularla bağlantı sorunları yaşadığında ortaya çıkar ve bu sizin tarafınızdan bir hata olabilir veya Riot'un, daha özel olarak Valorant'ın DDoS koruma sağlayıcısı olan Cloudflare'de olabilir.

    Arıza sizin tarafınızda ise:

    Sizin tarafınızdaki bir internet sorunu nedeniyle 68 hata kodu oluyorsa, bunu düzeltmek için yapabileceğiniz birkaç şey aşağıda verilmiştir:

    1. Oyunu yeniden başlatmak

    Valorant istemcisini yeniden başlatmak hemen hemen her hata kodunu düzeltir ve aynı durum 68 hata kodu için de geçerlidir. Bu nedenle sorunu çözüp çözmediğini görmek için oyundan çıkıp tekrar oyuna girmeyi deneyin.

        2. Bilgisayarınızı yeniden başlatma

        Hata kodu 68 esas olarak bir ağ sorunu olsa da, Valorant'ın hile önleme yazılımı Vanguard, bunun arkasındaki gerçek suçlu olabilir. Vanguard ile ilgili herhangi bir sorunu çözmek için, hızlı bir PC yeniden başlatma en iyi çözümdür.

        3. Ağ bağlantınızı kontrol etme.

        Hata 68 bir sunucu bağlantısı sorunu olduğundan, sorun yalnızca yönlendiricinizde ve internet bağlantınızda olabilir. Bu yüzden yönlendiricinizi yeniden başlatmak ve internet bağlantınızı kontrol etmek gerekebilir.

        4. Riot'un destek masasına başvurun.

        Riot, şikayetlere ve sorulara anında yanıt veren gelecek vaat eden bir destek ekibine sahiptir. Bu nedenle, Riot'un Valorant destek sayfasına gidebilir ve şikayetlerinizi iletebilirsiniz.
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        Haberler Teknoloji Valorant VAN 68 ve VAN 43 hatası nedir? Valorant çöktü mü? Valorant neden çöktü?