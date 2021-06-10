Arıza sizin tarafınızda ise:

Sizin tarafınızdaki bir internet sorunu nedeniyle 68 hata kodu oluyorsa, bunu düzeltmek için yapabileceğiniz birkaç şey aşağıda verilmiştir:

1. Oyunu yeniden başlatmak

Valorant istemcisini yeniden başlatmak hemen hemen her hata kodunu düzeltir ve aynı durum 68 hata kodu için de geçerlidir. Bu nedenle sorunu çözüp çözmediğini görmek için oyundan çıkıp tekrar oyuna girmeyi deneyin.