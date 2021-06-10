Valorant VAN 68 hatası nedir? Valorant çöktü mü? Dünya üzerinde milyonlarca oyuncuya sahip olan Valorant kullanıcıları büyük bir sorunla karşılaştı. Maç esnasında oyunun çökmesi dolayısıyla dünya genelinde Valorant serverlarına erişimde sıkıntı yaşandı. Peki; Valorant VAN 68 hatası nedir?
VALORANTN NEDEN ÇÖKTÜ?
Valorant'ın yeni ajanının tanıtılmasının ardından oyunun çökmesi, oyun yapımcılarının bir sürpriz yapabileceğini düşündürdü. Bilindiği üzere, Valorant'a yeni gelecek karakter, "hacker" özellikleri taşıyacak. Konuyla ilgili resmi bir paylaşım yapılmadı.
VALORANT VAN 68 HATASI NEDİR?
Hata kodu 68, Valorant istemcisi sunucularla bağlantı sorunları yaşadığında ortaya çıkar ve bu sizin tarafınızdan bir hata olabilir veya Riot'un, daha özel olarak Valorant'ın DDoS koruma sağlayıcısı olan Cloudflare'de olabilir.
Arıza sizin tarafınızda ise:
Sizin tarafınızdaki bir internet sorunu nedeniyle 68 hata kodu oluyorsa, bunu düzeltmek için yapabileceğiniz birkaç şey aşağıda verilmiştir:
1. Oyunu yeniden başlatmak
Valorant istemcisini yeniden başlatmak hemen hemen her hata kodunu düzeltir ve aynı durum 68 hata kodu için de geçerlidir. Bu nedenle sorunu çözüp çözmediğini görmek için oyundan çıkıp tekrar oyuna girmeyi deneyin.