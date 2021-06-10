INSRAGTAM AKIŞ YENİLEME HATASI NEDİR?

İnstagram Akış Yenilemedi hatası genellikle internet bağlantınız ile ilgili bir problemden kaynaklanan sorundur. Facebook'un alt yapı çalışmalarından dolayı ara sıra İnstagram Akış Yenilemedi hatası ile karşılaşabilirsiniz. Son zamanlarda görülen çökme olayları. İnstagram'a erişim sorunu olduğunda da İnstagram Akış Yenilemedi hatasını görübilirsiniz.

ÇÖZÜMÜ NEDİR?

Sorun eğer İnstagram sunucularından kaynaklı ise her hangi birşey yapmanıza gerek yoktur çünkü sorun aynı şekilde davam edecektir.

Telefonun mobil verisini kapatıp WİFİ ile bağlanmayı deneyiniz. Ayrıca Dns ayarlarını 8.8.8.8 ve 8.8.4.4 yaparak tekrar deneyebilirsiniz.

İnstagram uygulamasını telefon kaldırarak tekrar kurmayı deneyebilirsiniz.

Telefondan uygulamayı kaldırıp telefonun fabrika ayarlarını geri yüklemeyi deneyebilirsiniz