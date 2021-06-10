Instagram, Whatsapp, Twitter çöktü mü? 10 Haziran Instagram, Whatsapp, Twitter'a neden girilmiyor? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Tüm dünyada popüler olan ve kişilerin uzun saatler geçirdiği Instagram, Whatsapp, Twitter uygulamaları özellikle pandemi döneminde diğer insanlardan haberdar olma, sevdikleriyle görüşme gibi durumlarda büyük öneme sahip. Zaman zaman sorunlar yaşanabiliyor, işte detaylar…
INSTAGRAM, WHATSAPP, TWITTER ÇÖKTÜ MÜ NEDEN GİRİLMİYOR?
Dünya genelinde milyonlarca insanın kullandığı Instagram uygulamasına giriş yapanlar " Akış Yenilenemedi " uyarısı ile karşı karşıya kalıyorlar. Bunun yanı sıra mesaj gönderme, hikayeleri görüntüleme ve fotoğraf yükleme gibi temel işlemler bile şu anda yapılamıyor. WhatsApp'a ise girilmiyor. Kullanıcılar, WhatsApp ve Instagram'da karşılaşılan geniş çaplı erişim şikayetlerini bir diğer sosyal ağ Twitter üzerinden yaptıkları paylaşımlarla dile getiriyor. 2 uygulamaya da giriş yapılmakta zorluk çekilirken binlerce kişi "WhatsApp ve Instagram çöktü mü? WhatsApp ve Instagram neden girilmiyor?" sorularına yanıt arıyor.
Whatsapp mobil kod okuyucunun da WEB Whatsapp'a okutulduğunda algılamadığı problemler arasında yer aldı. Aksaklığa neyin sebep olduğu ve sorunun ne kadar süreceği bilinmiyor. Instagram giren kullanıcılar akış yenileme, kullanıcı hikayelerini güncelleme gibi konularda sorun yaşandığını görüyor. Aksaklığa neyin sebep olduğu ve sorunun ne kadar süreceği bilinmiyor.