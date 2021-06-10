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    • Teknoloji
    • 10.06.2021 10:21
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    • 10.06.2021 10:24
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    Instagram, , ? , , Twitter’a neden girilmiyor?

    Instagram, , ? Sorusunun yanıtı gündemde yoğun bir şekilde araştırılıyor. Sosyal medya kullanıcıları tüm dünyada popüler olan Instagram, , Twitter uygulamalarına girmek isterken sorun yaşıyor ve nedenini merak ettiği için araştırmalar yapıyor. Peki , Whatsapp, Twitter’a neden girilmiyor? Neden sorun yaşanıyor? Konuyla ilgili açıklama geldi mi, çözümü var mı?

    takvim.com.tr
    Instagram, Whatsapp, Twitter çöktü mü?

    Instagram, Whatsapp, Twitter çöktü mü? 10 Haziran Instagram, Whatsapp, Twitter'a neden girilmiyor? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Tüm dünyada popüler olan ve kişilerin uzun saatler geçirdiği Instagram, Whatsapp, Twitter uygulamaları özellikle pandemi döneminde diğer insanlardan haberdar olma, sevdikleriyle görüşme gibi durumlarda büyük öneme sahip. Zaman zaman sorunlar yaşanabiliyor, işte detaylar…

    INSTAGRAM, WHATSAPP, TWITTER ÇÖKTÜ MÜ NEDEN GİRİLMİYOR?

    Dünya genelinde milyonlarca insanın kullandığı Instagram uygulamasına giriş yapanlar " Akış Yenilenemedi " uyarısı ile karşı karşıya kalıyorlar. Bunun yanı sıra mesaj gönderme, hikayeleri görüntüleme ve fotoğraf yükleme gibi temel işlemler bile şu anda yapılamıyor. WhatsApp'a ise girilmiyor. Kullanıcılar, WhatsApp ve Instagram'da karşılaşılan geniş çaplı erişim şikayetlerini bir diğer sosyal ağ Twitter üzerinden yaptıkları paylaşımlarla dile getiriyor. 2 uygulamaya da giriş yapılmakta zorluk çekilirken binlerce kişi "WhatsApp ve Instagram çöktü mü? WhatsApp ve Instagram neden girilmiyor?" sorularına yanıt arıyor.

    Whatsapp mobil kod okuyucunun da WEB Whatsapp'a okutulduğunda algılamadığı problemler arasında yer aldı. Aksaklığa neyin sebep olduğu ve sorunun ne kadar süreceği bilinmiyor. Instagram giren kullanıcılar akış yenileme, kullanıcı hikayelerini güncelleme gibi konularda sorun yaşandığını görüyor. Aksaklığa neyin sebep olduğu ve sorunun ne kadar süreceği bilinmiyor.

        INSRAGTAM AKIŞ YENİLEME HATASI NEDİR?

        İnstagram Akış Yenilemedi hatası genellikle internet bağlantınız ile ilgili bir problemden kaynaklanan sorundur. Facebook'un alt yapı çalışmalarından dolayı ara sıra İnstagram Akış Yenilemedi hatası ile karşılaşabilirsiniz. Son zamanlarda görülen çökme olayları. İnstagram'a erişim sorunu olduğunda da İnstagram Akış Yenilemedi hatasını görübilirsiniz.

        ÇÖZÜMÜ NEDİR?

        Sorun eğer İnstagram sunucularından kaynaklı ise her hangi birşey yapmanıza gerek yoktur çünkü sorun aynı şekilde davam edecektir.

        Telefonun mobil verisini kapatıp WİFİ ile bağlanmayı deneyiniz. Ayrıca Dns ayarlarını 8.8.8.8 ve 8.8.4.4 yaparak tekrar deneyebilirsiniz.
        İnstagram uygulamasını telefon kaldırarak tekrar kurmayı deneyebilirsiniz.
        Telefondan uygulamayı kaldırıp telefonun fabrika ayarlarını geri yüklemeyi deneyebilirsiniz
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        Haberler Teknoloji Instagram, Whatsapp, Twitter çöktü mü? 10 Haziran Instagram, Whatsapp, Twitter’a neden girilmiyor?