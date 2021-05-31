İlk çıktığından beri vardı tarih olacak! Instagram'dan flaş karar herkes görebiliyordu ancak

Son dönemlerin popüler sosyal medya uygulaması Instagram kullanıcılarına sunduğu yeni özelliklerle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Milyonlarca kişi tarafından gün içerisinde aktif olarak kullanılan Instagram uygulamaya entegre ettiği yeni bir özellikle gündeme geldi. Bir süredir beğeni gizleme özelliğini beta sürümünde test eden platform 'beğeni gizleme' özelliğini aktif etti. Bundan böyle isteyen kullanıcılar beğeni sayısını diğer kullanıcılardan gizleyebilecek. Söz konusu özelliğin insan psikolojisini korumak adına alındığı ifade ediliyor. Uygulamayı kullanan kişiler ise bu özelliği nasıl aktif hale getireceğine dair bilgileri merak ediyor.

INSTAGRAM BEĞENİ GİZLEME NASIL YAPILIR?

Beğeni sayısını gizlemek istediğiniz gönderinin üzerindeki üç noktaya basın.