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    • Teknoloji
    • 31.05.2021 09:27
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    • 31.05.2021 09:27
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    İlk çıktığından beri vardı tarih olacak! Instagram'dan flaş karar herkes görebiliyordu ancak

    Dünyanın en popüler sosyal medya uygulamalarından birisi olan Instagram uygulamaya eklediği özelliklerle dikkatleri üzerine çeken son güncellemede dikkat çeken bir karara imza attı. Facebook'un bünyesinde yer alan sosyal medya platformu Instagram yeni bir özellikle gündemindeki yerini aldı. Platform tarafından bir süredir test edilen özellik geçen hafta yapılan güncellemeyle birlikte devreye aldı. İsteyen artık sayısını gizleyecek. Uygulamayı kullanan milyonlarca kişi ise beğeni gizleme özelliğini nasıl yapacağını araştırıyor.

    Instagram'dan flaş karar! Artık herkes...

    Son dönemlerin popüler sosyal medya uygulaması Instagram kullanıcılarına sunduğu yeni özelliklerle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Milyonlarca kişi tarafından gün içerisinde aktif olarak kullanılan Instagram uygulamaya entegre ettiği yeni bir özellikle gündeme geldi. Bir süredir beğeni gizleme özelliğini beta sürümünde test eden platform 'beğeni gizleme' özelliğini aktif etti. Bundan böyle isteyen kullanıcılar beğeni sayısını diğer kullanıcılardan gizleyebilecek. Söz konusu özelliğin insan psikolojisini korumak adına alındığı ifade ediliyor. Uygulamayı kullanan kişiler ise bu özelliği nasıl aktif hale getireceğine dair bilgileri merak ediyor.

    INSTAGRAM BEĞENİ GİZLEME NASIL YAPILIR?

    Beğeni sayısını gizlemek istediğiniz gönderinin üzerindeki üç noktaya basın.

    İşte diğer adımlar;

    Açılan menüden "Beğenme Sayısını Gizle" seçeneğine tıklayın.

    Artık diğer kişiler o gönderiye kaç beğeni geldiğini göremeyecek.

        Beğeni sayısı gizlenen gönderilerin altında beğeni sayısı yerine "...ve diğer kişiler beğendi" yazıyor.

        INSTAGRAM BEĞENİLER NEDEN GÖZÜKMÜYOR?

        Instagram kullanıcılarına sunduğu yeni bir özellikle gündeme geldi. Platformun bir süredir test ettiği özelliği yeni güncellemeyle birlikte devreye alıyor.

        İşte Instagram'dan yapılan açıklama:

        -Artık kişilerin gönderilerinizde gördüğü beğeni sayısını gizleyebilirsiniz.

            Diğer kişilerin gönderilerinde gördüğünüz beğeni sayısını da gizleyebilirsiniz.

            Ya da her şeyi olduğu gibi tutabilirsiniz - sizin için ne işe yararsa.

            INSTAGRAM BEĞENİ SAYISI GİZLEME

            Instagram'da gönderilerinizdeki beğeni sayılarını gizlemek için şu adımları izleyebilirsiniz:

            Beğeni sayısını gizlemek istediğiniz gönderinin üzerindeki üç noktaya basın.

                Açılan menüden "Beğenme Sayısını Gizle" seçeneğine tıklayın.

                Artık diğer kişiler o gönderiye kaç beğeni geldiğini göremeyecek.

                Beğeni sayısı gizlenen gönderilerin altında beğeni sayısı yerine "...ve diğer kişiler beğendi" yazıyor.
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