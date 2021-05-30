Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Arçelik ile güçlerini birleştiren teknoloji devi TCL'nin Tekirdağ'da akıllı telefon üretimine başladığını açıkladı. Bakan Varank, Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bulunan Çerkezköy OSB'de TCL markasıyla üretime başlayan tesisi ziyaret etti. Varank'a ziyaretinde Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Mestan Özcan, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin ve Çerkezköy OSB Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sözdinler eşlik etti.
Ziyarette Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu, TCL Avrupa Başkanı Frank Zhang, Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer ile TCL Mobil Türkiye Ülke Müdürü Serhan Tunca, üretim tesisi ve ürünler hakkında Bakan Varank'a bilgi verdi. Bakan Varank, tesiste incelemelerde bulunduktan sonra seri üretim bandından çıkan cep telefonlarını imzaladı.
KAPASİTE 450 BİN, HEDEF 1 MİLYON
Bakan Varank, daha sonra yaptığı değerlendirmede akıllı telefon pazarında global markaların yatırımlarını Türkiye'ye çekmeye başladıklarını söyledi. Varank, akıllı telefon pazarının dünyada ve Türkiye'de gittikçe büyümeye devam ettiğini belirterek "TCL, Arçelik ile bir iş birliğine girişti ve beraberce üretim gerçekleştiriyorlar. Buranın yıllık üretim kapasitesi 450 bin telefon.