

YARI İLETKEN ÇİP TEDARİKİ

Nintendo, 2021 mali yılındaki satış hedefini ise 1,6 trilyon yen (14,6 milyar dolar), işletme karını 500 milyar yen (4,5 milyar dolar), net karını ise 340 milyar yen (3,1 milyar dolar) bekliyor.