Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Teknoloji
    • 07.05.2021 06:27
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 07.05.2021 06:28
    ABONE OL

    Japon oyun konsolu üreticisi 'dan rekor: 2020 mali yılında 4,4 milyar dolar net kar elde etti

    Japon oyun konsolu üreticisi , 31 Mart 2021'de sona eren mali yılda, rekor kar açıkladı. Şirket 2020 mali yılında net karını, önceki yıla kıyasla yüzde 85,7 artırarak 480,3 milyar yen (4,4 milyar dolar) çıkardı.

    AA
    Japon devinden rekor kar açıklaması!

    Japon oyun konsolu üreticisi Nintendo, 2020 mali yılında net karını, önceki yıla kıyasla yüzde 85,7 artırarak 480,3 milyar yen (4,4 milyar dolar) çıkardı.

    Kyoto merkezli tüketici elektroniği şirketi Nintendo, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan talep sonrası, 31 Mart 2021'de sona eren mali yılda, rekor kar açıkladı.

    Buna göre satışların yüzde 34,4 artışla 1,76 trilyon yene (16,1 milyar dolar) çıktığı 2020 mali yılında işletme karı ise yüzde 81,8 artışla 640,6 milyar yene (5,8 milyar dolar) çıktı.

    Nintendo, 31 Mart 2021'de sona eren 2020 mali yılında net karını, yeni bir rekorla 480,3 milyar yene (4,4 milyar dolar) çıkardı. Bu rakam, 2019 mali yılına kıyasla yüzde 85,7 oranında yükseldi.

    Firma en son 2008'de 279 milyar yenlik (2,55 milyar dolar) rekor net kar elde etmişti.


        YARI İLETKEN ÇİP TEDARİKİ
        Nintendo, 2021 mali yılındaki satış hedefini ise 1,6 trilyon yen (14,6 milyar dolar), işletme karını 500 milyar yen (4,5 milyar dolar), net karını ise 340 milyar yen (3,1 milyar dolar) bekliyor.

        Nintendo Başkanı Furukawa Shuntaro, düzenlediği çevrim içi basın toplantısında, "Evde kal çağrılarının, trendi nasıl etkileyeceğini tahmin edebilmek oldukça zor." dedi.

        Elektronik ve otomobil parça üretiminde yaygın kullanılan yarı iletken çiplerin tedarik sıkıntısına değinen Furukawa, "Dilediğimiz üretim hedeflerine ulaşamıyoruz" diye konuştu.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Bakan Elvan'dan önemli açıklamalar
        Haberler Teknoloji Japon oyun konsolu üreticisi Nintendo'dan rekor: 2020 mali yılında 4,4 milyar dolar net kar elde etti