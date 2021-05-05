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    • Teknoloji
    • 05.05.2021 07:12
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    • 05.05.2021 07:12
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    Hafta sonu yeryüzüne düşecek! kontrolden çıkan uzay roketini takip ediyor

    Son dakika haberi! nın, 'e ait kontrolden çıkmış bir uzay roketinin, hafta sonu yeryüzüne düşmesini beklediği ve bu roketin güzergahını takip etmeye devam ettiği bildirildi.

    AA
    Kontrolden çıktı! ABD adım adım takip ediyor

    'e ait Long March 5B tipi roketin kontrolden çıkması, dünyayı alarma geçirdi. Pentagon sözcülerinden , roketin 8 Mayıs'ta yeryüzüne inmesini beklediklerini ve roketin güzergahının Uzay Kuvvetlerince takip edildiğini kaydetti.

    Howard, şu anda roketin kalıntılarının tam olarak dünyanın hangi noktasına düşeceğini bilmediklerini belirtirken, bunun, roketin dünyaya inmesine saatler kala tahmin edilebileceğini ifade etti.

    Çin, geçen hafta kendi uzay istasyonlarının parçalarını fırlatma amacıyla bu roketi kullanmıştı.

    Roket kontrolden çıktıktan sonra parçaların bir kısmının atmosferde yandığı ifade edilirken, 22 tonluk roketin bazı parçalarının ise yerleşim alanlarına düşmesinden endişe ediliyor.

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    Haberler Teknoloji Hafta sonu yeryüzüne düşecek! ABD kontrolden çıkan Çin uzay roketini takip ediyor