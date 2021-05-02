Türk SİHA'larının başarısı sahada kendini ispatladı. SİHA'lar Türkiye'nin iç ve dış operasyonları dahil Dağlık Karabağ, Libya ve Suriye'de destanlar yazdı.
Türkiye'nin vatan savunması için aldığı Rus S-400'lere karşı pozisyon takınan ABD, ortağı olduğumuz F-35 projesinden Türkiye'yi skandal bir hamleyle çıkardı.
Ancak F-35'lerden daha fazla etkinliğe sahip Bayraktar TB2'ler Türkiye'nin elini güçlendirmiş durumda.
Bu bağlamda Norveçli Dış Politika Uzmanı Asle Toje, Türk SİHA'ları ile ilgili çarpıcı bir açıklama yaptı.
F-35'İ BIRAK SİHA YAP
Toje, "Norveç, F-35 sayısını düşürmeli ve buradan kalan para ile SİHA projelerine yatırım yapmalı." ifadelerine yer verdi.
"BİR F-35'İN PARASI İLE BAYRAKTAR TB2'DEN 22 ADET ALINABİLİR"