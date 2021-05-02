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    • Teknoloji
    • 02.05.2021 18:50
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    • 02.05.2021 19:01
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    , ile 'i karşılaştırdı: Bir F-35'in parası ile Bayraktar TB2'den 22 adet alınabilir

    SİHA'sı ’nin namı 'e kadar uzandı. Norveçli Dış Politika Uzmanı Asle Toje, kritik bir Bayraktar TB2 ve karılaştırması yaptı ve aralarındaki farkı anlattı.

    Norveç, Bayraktar TB2 ile F-35'i karşılaştırdı

    Türk SİHA'larının başarısı sahada kendini ispatladı. SİHA'lar Türkiye'nin iç ve dış operasyonları dahil Dağlık Karabağ, Libya ve Suriye'de destanlar yazdı.

    Türkiye'nin vatan savunması için aldığı Rus S-400'lere karşı pozisyon takınan ABD, ortağı olduğumuz F-35 projesinden Türkiye'yi skandal bir hamleyle çıkardı.

    Ancak F-35'lerden daha fazla etkinliğe sahip Bayraktar TB2'ler Türkiye'nin elini güçlendirmiş durumda.

    Bu bağlamda Norveçli Dış Politika Uzmanı Asle Toje, Türk SİHA'ları ile ilgili çarpıcı bir açıklama yaptı.

    F-35'İ BIRAK SİHA YAP

    Toje, "Norveç, F-35 sayısını düşürmeli ve buradan kalan para ile SİHA projelerine yatırım yapmalı." ifadelerine yer verdi.

    "BİR F-35'İN PARASI İLE BAYRAKTAR TB2'DEN 22 ADET ALINABİLİR"

        Dağlık Karabağ zaferi üzerinden SİHA'larımıza övgü yağdıran Asle Toje, "Bir F-35'in parası ile Ermeni hava savunmasını parçalara ayıran Türk üretimi Bayraktar TB2'den 22 adet alınabilir." şeklinde konuştu.

        İŞTE BAYRAKTAR TB2'NİN ÖZELLİKLERİ

        GELİŞMİŞ AYRINTILAR

            GERÇEK ZAMANLI AKTARMA VE ARŞİVLEME

            TEKNİK ÖZELLİKLER

            GENEL DETAYLAR
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                Haberler Teknoloji Norveç, Bayraktar TB2 ile F-35'i karşılaştırdı: Bir F-35'in parası ile Bayraktar TB2'den 22 adet alınabilir