Ancak F-35'lerden daha fazla etkinliğe sahip Bayraktar TB2'ler Türkiye'nin elini güçlendirmiş durumda.

Bu bağlamda Norveçli Dış Politika Uzmanı Asle Toje, Türk SİHA'ları ile ilgili çarpıcı bir açıklama yaptı.

F-35'İ BIRAK SİHA YAP

Toje, "Norveç, F-35 sayısını düşürmeli ve buradan kalan para ile SİHA projelerine yatırım yapmalı." ifadelerine yer verdi.

"BİR F-35'İN PARASI İLE BAYRAKTAR TB2'DEN 22 ADET ALINABİLİR"