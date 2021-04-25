KENDİNİ İMHA EDECEK

Konuşulan bilgilere göre fotoğraflar kendini imha edecek.

Özellik aktif edilirse fotoğraf paylaşımında bir buton yer alacak. Bu buton hem kişisel hem de grup mesajları için aktif olacak.

Snapchat'te yer alan benzer özelliğin yakında WhatsApp'ta da aktif edilmesi bekleniyor.

Test aşamasında olan bu özelliğin aktif edilip edilmeyeceği ise akıllarda bir soru işareti olarak yer alıyor.