Peş peşe açıklandı! Milyonlarca kullanıcıyı etkileyecek. WhatsApp bu defa dikkat toplayacak bir özellikle konuşuluyor. Bilindiği üzere Türkiye'de ve dünyada gün içerisinde faal olarak kullanılan iletileşme uygulaması WhatsApp son yarıyıllarda gizlilik sözleşmesi ile tepkilerin odağında yer almıştı. Kullanıcıların uygulamayı silip alternatif Signal, BİP ve Telegram gibi iletileşme uygulamalarını yüklemesiyle WhatsApp geri adım atmış ve bu müddeti ileri bir tarihe aldığını açıklamıştı. WhatsApp bu kez yeni bir özellikle gündeme geldi. Özelliğin test aşamasında olduğu ve yakında kullanıma sunacağı iddia ediliyor.
24 SAATTE YOK OLACAK
Son konuşulan iddialara göre platformun 24 saatlik mesaj kaybolma özelliğini denediği söyleniyor. Ayrıca bir süre sonra bu özelliği aktif kullanıma aktif bir hale getireceği de iddialar arasında.
KENDİNİ İMHA EDECEK
Konuşulan bilgilere göre fotoğraflar kendini imha edecek.
Özellik aktif edilirse fotoğraf paylaşımında bir buton yer alacak. Bu buton hem kişisel hem de grup mesajları için aktif olacak.
Snapchat'te yer alan benzer özelliğin yakında WhatsApp'ta da aktif edilmesi bekleniyor.
Test aşamasında olan bu özelliğin aktif edilip edilmeyeceği ise akıllarda bir soru işareti olarak yer alıyor.