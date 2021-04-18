BAŞVURU NASIL YAPILIR?

RAMAZAN 2021 yazıp 5555'e SMS göndererek kampanyaya ücretsiz katılım sağlanabilir. Cevap olarak gelecek SMS metninde 3 ayrı ücretsiz faydaya nasıl kayıt olunacağına dair bilgilendirme yapılmaktadır.

İster yukarıda belirtildiği şekilde, isterseniz de direkt olarak hangi hediyeyi istiyorsanız onu yazıp 5555'e ücretsiz SMS göndererek kampanyaya katılabilirsiniz.

10GB hediye için: RAMAZAN GB

500 dakika hediye için: RAMAZAN DAKIKA

Türk Telekomlu'larla ücretsiz konuşmak için: RAMAZAN TT SINIRSIZ

Detaylar:

Kampanya kapsamında kazanılan fayda başka bir hatta transfer edilemeyecek ve 3. kişilere devredilmeyecektir. Kampanyanın geçerli olduğu süre içerisinde hat iptali yapan, numara değişikliği yapan, faturasızdan faturalıya geçiş yapan, hattın iptal edilmesine sebebiyet veren, numarasını diğer operatörlere taşıyan ya da kampanya kapsamı dışındaki bir geçiş yapan müşteriler kampanyadan yararlanmaya devam edemeyeceklerdir.

Kampanya kapsamında sunulan internet hakkının sona ermesinin ardından, müşterinin üzerinde başka internet içerikli paket yoksa faturalı müşteriler için mevcut tarifesi üzerinden ücretlendirilir.

Kampanya kapsamında sunulan dakika ve veri kullanım hakları sadece yurt içi şebeke içi kullanımlarda geçerlidir. Söz konusu ücretsiz dakikalar, KKTC ve yurt dışı kullanımları kapsamamaktadır. Paket kapsamındaki ücretsiz görüşme süreleri 444 ile başlayan ve 1 ile başlayan 3 haneli aramaları kapsamamaktadır.

Kampanya kapsamında sunulan ücretsiz veri kullanımı yurtiçinde Internet APN ve WAP APN üzerinden gerçekleştirilecek kullanımları kapsamaktadır. Şirketimiz internet üzerinden mesajlaşma ve ses iletişimi (IM ve VOIP), internet paylaşımı (Tethering) ve doğrudan dosya paylaşım (P2P) programları vb. hizmetlerinin tarife kapsamında sunulan internet faydası ile kullanımlarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Kampanyayı iptal etmek için IPTAL RAMAZAN2021 yazıp 5555'e gönderilir.