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    • Teknoloji
    • 18.04.2021 16:50
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    • 18.04.2021 16:51
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    Milyonlarca telefon kullanıcısı ? Sorusunun yanıtını merak ediyor ve sıklıkla araştırıyor. Ramazan ayının idrak edildiği şu günlerde sevdiklerinden koronavirüs nedeniyle uzak kalan vatandaşlar kampanyasına yoğun ilgi gösteriyor. Türk Telekom sahur paketinde 10 GB bedava internetin yanı sıra Her yöne 500 dakika ve sınırsız konuşma kampanyası dikkat çekiyor. Peki kampanyaya katılım şartları neler?

    takvim.com.tr
    Türk Telekom sahur 10 GB bedava internet nasıl alınır?

    Türk Telekom sahur 10 GB bedava internet nasıl alınır? Her yöne 500 dakika ve sınırsız konuşma kampanya şartları nedir? Sorularının yanıtları merakla araştırılıyor.Türk Telekom'a numarasını taşıyan veya yeni hat alan bireysel faturalı hat müşterileri Ramazan kampanyasından yararlanabiliyor. Türk Telekom sahur kampanyasından faydalanmak isteyenler için merak edilen tüm detayları haberimizde derledik.

    TÜRK TELEKOM RAMAZAN KAMPANYASI

    Kampanya kapsamında 3 ayrı hediye sunulur. Bu hediyelerden biri seçilerek kullanılabilir. Hediyeler, 31 Mayıs 2021 tarihine kadar geçerlidir.

    Hediye seçenekleri:

    Gece 00:00 – 06:00 arasında geçerli 10GB hediye internet
    Gece 00:00 – 06:00 arasında geçerli her yöne 500 dakika
    Gece 00:00 – 06:00 arasında geçerli Türk Telekom'lularla sınırsız konuşma

    Faydalar yurt içinde geçerlidir. Geçerlilik süresi içerisinde kullanılmayan faydalar silinecektir.
    Her müşterinin sadece 1 kez kampanyaya katılma hakkı ve 1 hediye seçme hakkı vardır. Kampanyasını iptal eden veya kampanyası iptal olan müşterilerimiz kampanyaya tekrar katılamazlar.
    Kampanya iptal edildiğinde hediye fayda da iptal edilecektir.

    KİMLER FAYDALANABİLİR?

    Kampanyadan 13.04.2021-15.05.2021 tarihleri arasında yeni hat tesisi veya numara taşıma yolu ile geçerli tarifelere gelen tüm bireysel faturalı müşterilerimiz faydalanabilir. Kampanyaya son katılım tarihi 15.04.2021 saat 23:59'dur.

    Geçerli Tarifeler: Yepyeni 3, Yepyeni 6, Yepyeni 10, Yeni Prime 15, Yeni Prime 20, Yeni Prime 30, Yeni Prime 40, Selfy Yeni 5, Selfy Yeni 10,Selfy Yeni 20,Selfy Yeni Sosyal, GSMobile Yeni Rakipsiz 2GB,GSMobile Yeni Rakipsiz 5GB,GSMobile Yeni Rakipsiz 8GB,GSMobile Yeni Rakipsiz 12GB,GSMobile Yeni Rakipsiz 20GB,Konyaspor Yeni Rakipsiz 2GB,Konyaspor Yeni Rakipsiz 5GB,Konyaspor Yeni Rakipsiz 8GB,Konyaspor Yeni Rakipsiz 12GB,Konyaspor Yeni Rakipsiz 20GB,Fenercell Yeni Rakipsiz 2GB,Fenercell Yeni Rakipsiz 5GB,Fenercell Yeni Rakipsiz 8GB,Fenercell Yeni Rakipsiz 12GB,Fenercell Yeni Rakipsiz 20GB,Fenercell Yeni Rakipsiz 25GB

        BAŞVURU NASIL YAPILIR?

        RAMAZAN 2021 yazıp 5555'e SMS göndererek kampanyaya ücretsiz katılım sağlanabilir. Cevap olarak gelecek SMS metninde 3 ayrı ücretsiz faydaya nasıl kayıt olunacağına dair bilgilendirme yapılmaktadır.
        İster yukarıda belirtildiği şekilde, isterseniz de direkt olarak hangi hediyeyi istiyorsanız onu yazıp 5555'e ücretsiz SMS göndererek kampanyaya katılabilirsiniz.
        10GB hediye için: RAMAZAN GB
        500 dakika hediye için: RAMAZAN DAKIKA
        Türk Telekomlu'larla ücretsiz konuşmak için: RAMAZAN TT SINIRSIZ

        Detaylar:

        Kampanya kapsamında kazanılan fayda başka bir hatta transfer edilemeyecek ve 3. kişilere devredilmeyecektir. Kampanyanın geçerli olduğu süre içerisinde hat iptali yapan, numara değişikliği yapan, faturasızdan faturalıya geçiş yapan, hattın iptal edilmesine sebebiyet veren, numarasını diğer operatörlere taşıyan ya da kampanya kapsamı dışındaki bir geçiş yapan müşteriler kampanyadan yararlanmaya devam edemeyeceklerdir.
        Kampanya kapsamında sunulan internet hakkının sona ermesinin ardından, müşterinin üzerinde başka internet içerikli paket yoksa faturalı müşteriler için mevcut tarifesi üzerinden ücretlendirilir.
        Kampanya kapsamında sunulan dakika ve veri kullanım hakları sadece yurt içi şebeke içi kullanımlarda geçerlidir. Söz konusu ücretsiz dakikalar, KKTC ve yurt dışı kullanımları kapsamamaktadır. Paket kapsamındaki ücretsiz görüşme süreleri 444 ile başlayan ve 1 ile başlayan 3 haneli aramaları kapsamamaktadır.
        Kampanya kapsamında sunulan ücretsiz veri kullanımı yurtiçinde Internet APN ve WAP APN üzerinden gerçekleştirilecek kullanımları kapsamaktadır. Şirketimiz internet üzerinden mesajlaşma ve ses iletişimi (IM ve VOIP), internet paylaşımı (Tethering) ve doğrudan dosya paylaşım (P2P) programları vb. hizmetlerinin tarife kapsamında sunulan internet faydası ile kullanımlarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
        Kampanyayı iptal etmek için IPTAL RAMAZAN2021 yazıp 5555'e gönderilir.
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        Haberler Teknoloji Türk Telekom sahur 10 GB bedava internet nasıl alınır? Her yöne 500 dakika ve sınırsız konuşma kampanya şartları!