Türk Telekom sahur 10 GB bedava internet nasıl alınır? Her yöne 500 dakika ve sınırsız konuşma kampanya şartları nedir? Sorularının yanıtları merakla araştırılıyor.Türk Telekom'a numarasını taşıyan veya yeni hat alan bireysel faturalı hat müşterileri Ramazan kampanyasından yararlanabiliyor. Türk Telekom sahur kampanyasından faydalanmak isteyenler için merak edilen tüm detayları haberimizde derledik.
TÜRK TELEKOM RAMAZAN KAMPANYASI
Kampanya kapsamında 3 ayrı hediye sunulur. Bu hediyelerden biri seçilerek kullanılabilir. Hediyeler, 31 Mayıs 2021 tarihine kadar geçerlidir.
Hediye seçenekleri:
Gece 00:00 – 06:00 arasında geçerli 10GB hediye internet
Gece 00:00 – 06:00 arasında geçerli her yöne 500 dakika
Gece 00:00 – 06:00 arasında geçerli Türk Telekom'lularla sınırsız konuşma
Faydalar yurt içinde geçerlidir. Geçerlilik süresi içerisinde kullanılmayan faydalar silinecektir.
Her müşterinin sadece 1 kez kampanyaya katılma hakkı ve 1 hediye seçme hakkı vardır. Kampanyasını iptal eden veya kampanyası iptal olan müşterilerimiz kampanyaya tekrar katılamazlar.
Kampanya iptal edildiğinde hediye fayda da iptal edilecektir.
KİMLER FAYDALANABİLİR?
Kampanyadan 13.04.2021-15.05.2021 tarihleri arasında yeni hat tesisi veya numara taşıma yolu ile geçerli tarifelere gelen tüm bireysel faturalı müşterilerimiz faydalanabilir. Kampanyaya son katılım tarihi 15.04.2021 saat 23:59'dur.
Geçerli Tarifeler: Yepyeni 3, Yepyeni 6, Yepyeni 10, Yeni Prime 15, Yeni Prime 20, Yeni Prime 30, Yeni Prime 40, Selfy Yeni 5, Selfy Yeni 10,Selfy Yeni 20,Selfy Yeni Sosyal, GSMobile Yeni Rakipsiz 2GB,GSMobile Yeni Rakipsiz 5GB,GSMobile Yeni Rakipsiz 8GB,GSMobile Yeni Rakipsiz 12GB,GSMobile Yeni Rakipsiz 20GB,Konyaspor Yeni Rakipsiz 2GB,Konyaspor Yeni Rakipsiz 5GB,Konyaspor Yeni Rakipsiz 8GB,Konyaspor Yeni Rakipsiz 12GB,Konyaspor Yeni Rakipsiz 20GB,Fenercell Yeni Rakipsiz 2GB,Fenercell Yeni Rakipsiz 5GB,Fenercell Yeni Rakipsiz 8GB,Fenercell Yeni Rakipsiz 12GB,Fenercell Yeni Rakipsiz 20GB,Fenercell Yeni Rakipsiz 25GB