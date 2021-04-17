Aktif olarak kullanılan sosyal medya uygulaması Twitter'da bağlantı problemi yaşandığı konuşuluyor. Kullanıcılar sosyal medya platformunun hata problemiyle karşılaşıyor. Uygulamada sorun yaşayan pek çok kişi karşı karşıya geldiği problemleri sosyal medya üzerinden diğer kullanıcılara bildiriyor. Peki, Twitter neden hata veriyor? 17 Nisan Twitter çöktü mü, hesabıma neden giremiyorum? İşte detaylar...
TWİTTER NEDEN HATA VERİYOR?
Twitter'a erişim sağlanamıyor. Kullanıcılar söz konusu platformlara erişmek istediklerinde hata mesajlarıyla karşılaşıyor. Twitter'da dün gece saatlerinde başlayan erişim sorunu devam ediyor.
İşte soruna dair bilgiler;
Bazı kullanıcılar erişim sorunu yaşarken, giriş yapanlar da güncelleme problemi ile karşılaşıyor. Öte yandan, küresel çapta olabileceği tahmin edilen problemle ilgili yurt dışında da benzer sorun yaşanıyor.
Twitter dün gece problemin giderilmeye çalışıldığına ilişkin açıklama yapmıştı.
Downdetector'e binlerce kullanıcı sosyal medya platformuyla ilgili sorunlar bildirdi. Şirket sorunun kaynağının ne olduğunu bildirmezken kısa sürede düzelteceklerini duyurdu.