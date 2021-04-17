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    • 17.04.2021 16:04
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    neden hata veriyor? 17 Nisan Twitter çöktü mü, hesabıma neden giremiyorum? Bağlantı hatası...

    Dünyada çok kullanılan sosyal medya platformlarından olan 'ın çöktüğü konuşulmaya başlandı. Kullanıcılar bağlantı problemleri yaşadığını ifade ederek sorunlarını bildiriyor. Peki, ? 17 Nisan Twitter çöktü mü, hesabıma neden giremiyorum? Bağlantı hatası nedir? İşte detaylar...

    Twitter neden hata veriyor?

    Aktif olarak kullanılan sosyal medya uygulaması Twitter'da bağlantı problemi yaşandığı konuşuluyor. Kullanıcılar sosyal medya platformunun hata problemiyle karşılaşıyor. Uygulamada sorun yaşayan pek çok kişi karşı karşıya geldiği problemleri sosyal medya üzerinden diğer kullanıcılara bildiriyor. Peki, Twitter neden hata veriyor? 17 Nisan Twitter çöktü mü, hesabıma neden giremiyorum? İşte detaylar...

    TWİTTER NEDEN HATA VERİYOR?

    Twitter'a erişim sağlanamıyor. Kullanıcılar söz konusu platformlara erişmek istediklerinde hata mesajlarıyla karşılaşıyor. Twitter'da dün gece saatlerinde başlayan erişim sorunu devam ediyor.

    İşte soruna dair bilgiler;

    Bazı kullanıcılar erişim sorunu yaşarken, giriş yapanlar da güncelleme problemi ile karşılaşıyor. Öte yandan, küresel çapta olabileceği tahmin edilen problemle ilgili yurt dışında da benzer sorun yaşanıyor.

    Twitter dün gece problemin giderilmeye çalışıldığına ilişkin açıklama yapmıştı.

    Downdetector'e binlerce kullanıcı sosyal medya platformuyla ilgili sorunlar bildirdi. Şirket sorunun kaynağının ne olduğunu bildirmezken kısa sürede düzelteceklerini duyurdu.

        Şirketin Twitter'dan yaptığı açıklama şu şekilde: "Bazılarınız için Tweetler yüklenmiyor olabilir. Bir sorunu çözmek için çalışıyoruz ve yakında zaman çizelgesine geri döneceksiniz."

        TWİTTER HAKKINDA

        Twitter, kullanıcıların "tweet" olarak bilinen mesajları yayımladığı ve birbirleriyle etkileşimde bulunduğu Amerikan bir mikroblog ve sosyal ağ hizmetidir. Jack Dorsey, Noah Glass, Biz Stone, ve Evan Williams tarafından Mart 2006'da oluşturulup Temmuz 2006'da kullanıma açıldı. 2013'te en çok ziyaret edilen 10 internet sitesinden biri oldu ve "İnternetin SMS'i" olarak tanımlandı. 2020 yılında 339.6 milyon aktif kullanıcıya ulaştı. 17 Temmuz 2020 tarihinde Google Play Store'da 1 milyar kullanıcı sayısını aşmıştır.
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        Haberler Teknoloji Twitter neden hata veriyor? 17 Nisan Twitter çöktü mü, hesabıma neden giremiyorum? Bağlantı hatası...